Düğün Salonunda Damada Kurşun Yağmuru

Saldırganın yaklaşık 1 yıl önce gelin ile evlenmek istediği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.

Damat ile seken kurşunun isabet ettiği bir çocuk yaralandı. İki yaralı hastaneye kaldırıldı.

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