Düğün Salonunda Damada Kurşun Yağmuru
Diyarbakır'da bir düğün salonunda düzenlenen kına gecesinde damat silahlı saldırıya uğradı.
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Merkez Kayapınar ilçesi Gaziler semtindeki bir düğün salonunda kına gecesi yapılıyordu.
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Damat Ahmet E.'nin gelinle salona girdiği sırada bir kişi silahla ateş açtı.
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Damat ile seken kurşunun isabet ettiği bir çocuk yaralandı. İki yaralı hastaneye kaldırıldı.
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SALDIRGAN 5 SAAT SONRA YAKALANDI Saldırgan Selahattin A. arkadaşının evinde 5 saat sonra yakalandı.
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Saldırganın yaklaşık 1 yıl önce gelin ile evlenmek istediği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.