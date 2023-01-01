Karadeniz'de Hamsi Bolluğu: Kilosu 40 TL

"KARADENİZ HAMSİ KAYNIYOR" Balıkçı Halit Bayrak, "Bu sene kayıkçılardan aldığımız bilgilere göre hamsi çok bol olacak. 'Karadeniz tamamen hamsi kaynıyor.' diyorlar. Bugün hamsinin kilosu 40 TL. Fiyatı daha da düşer. Bu sene insanlar bol bol hamsi yiyecek. Geçen sene palamut çok vardı. Bu sene ise hamsi var.'' dedi.