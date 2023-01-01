Karadeniz'de Hamsi Bolluğu: Kilosu 40 TL
Av sezonunun başlamasıyla denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu hamsiyle döndü. Tezgahlarda yerini alan hamsi, bolluğuyla ve iri boyutta olmasıyla dikkat çekti.
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Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte Samsun'daki balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor.
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Bu sezon hamsinin daha bol olacağını ifade eden balıkçılar, denizde palamut olmadığından hamsilerin boylarının uzun olduğunu söyledi.
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Kilogram fiyatı 40 TL'den satışa sunulan hamsi en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor.
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"KARADENİZ HAMSİ KAYNIYOR" Balıkçı Halit Bayrak, "Bu sene kayıkçılardan aldığımız bilgilere göre hamsi çok bol olacak. 'Karadeniz tamamen hamsi kaynıyor.' diyorlar. Bugün hamsinin kilosu 40 TL. Fiyatı daha da düşer. Bu sene insanlar bol bol hamsi yiyecek. Geçen sene palamut çok vardı. Bu sene ise hamsi var.'' dedi.