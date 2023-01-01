Instagram, Android Tabletler İçin Uygulamayı Optimize Ediyor
Instagram, katlanabilir telefonlar ve Android tabletler için uygulama arayüzünde bazı değişiklikler gerçekleştirdi.
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Instagram dünyanın en popüler sosyal platformlarından biri, ancak tabletler ve diğer büyük ekranlar için bir kullanıcı bir arayüzü uzun zamandır bulunmuyordu.
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Instagram, büyük ekranlar için katlanabilir cihazlar ve tabletlerdeki ekstra ekran alanından yararlanmak üzere daha iyi optimize edilmiş yeni bir kullanıcı arayüzüne kavuşuyor.
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Yeni düzen, Hikayeleri kullanıcı arayüzünün en üstünde bırakıyor ve Reels'in dolgu için siyah çubuklarla sabit bir en boy oranına bağlı kalmasını sağlarken, beslemeyi ekranın her iki tarafına doğru genişletiyor. Ana değişiklik, kenar çubuğun uygulamanın sol kısmına sabitlenmesi olarak görünüyor.
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Öte yandan bu güncellemeyle birlikte katlanabilir telefonlar ve Android tabletlerde daha iyi bir Reels izleme olanağı sağlanacak.