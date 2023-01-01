Elektrikli otomobil satın almayı düşünenler dikkat!

Servis Desteği: Elektrikli otomobil modellerindeki bakım ve pil değişimi gibi ihtiyaçlar, geleneksel araba bakımlarına kıyasla farklılık gösterebiliyor. Bunun yanı sıra coğrafi koşullara veya kullanıma bağlı olarak otomobillerde performans kaybı da yaşanabiliyor. Bu sebeple ortaya çıkan bakım ve onarım gibi gereksinimler, teknik servis gerektirebilir. Bu nedenle satın alınacak elektrikli otomobil modelinin teknik servis olanakları da araştırılmalı.