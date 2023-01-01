10 Osmanlı Padişahı Ve 6 Savaş Gördü!

DÜNYANIN DİKKATİNİDE ÇEKTİ Uzun bir ömür süren Zaro Ağa dünyanın dikkatini de çekti. Dünyanın en yaşlı insanı sıfatı ile tanınan Zaro Ağa, New York Times başta olmak üzere birçok gazete manşetinde adından söz ettirmeyi başardı.