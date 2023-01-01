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10 Osmanlı Padişahı Ve 6 Savaş Gördü!

Zaro Ağa nasıl uzun yaşadı? Uzun yaşamın sırrı ise...

  1. 157 yıl boyunca yaşayan Zaro Ağa'nın 2 yüzyıl devirmesinin sırrı ortaya çıktı. 18. yüzyılda dünyaya gelen ve 20 yüzyılda hayatını yitiren Zaro Ağa'nın nasıl uzun yaşadığı merak ediliyordu. İşte 10 Osmanlı Padişahı 6 savaş ve 1 Cumhurbaşkanı gören Zaro Ağa'nın nasıl uzun yaşadığının sırrı...

    157 yıl boyunca yaşayan Zaro Ağa'nın 2 yüzyıl devirmesinin sırrı ortaya çıktı. 18. yüzyılda dünyaya gelen ve 20 yüzyılda hayatını yitiren Zaro Ağa'nın nasıl uzun yaşadığı merak ediliyordu. İşte 10 Osmanlı Padişahı 6 savaş ve 1 Cumhurbaşkanı gören Zaro Ağa'nın nasıl uzun yaşadığının sırrı...

  2. Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa, 157 yıllık ömrüne 10 Osmanlı Padişahı 6 savaş ve 1 Cumhurbaşkanı sığdırdı.

    Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa, 157 yıllık ömrüne 10 Osmanlı Padişahı 6 savaş ve 1 Cumhurbaşkanı sığdırdı.

  3. Sağlık sorunlarıyla hiç karşılaşmayan Zaro Ağa'nın nasıl uzun yaşadığı ise en çok merak edilenler arasında oldu.

    Sağlık sorunlarıyla hiç karşılaşmayan Zaro Ağa'nın nasıl uzun yaşadığı ise en çok merak edilenler arasında oldu.

  4. Bitlisli Şemsi Ağa'nın oğlu olan Zaro Ağa'nın 1774-1777 yıllarında arasında dünyaya geldiği biliniyor.

    Bitlisli Şemsi Ağa'nın oğlu olan Zaro Ağa'nın 1774-1777 yıllarında arasında dünyaya geldiği biliniyor.

  5. 18 yaşına geldiği zaman İstanbul'da yaşamaya karar veren Zaro Ağa, adımını ilk olarak Tophane'ye attı.

    18 yaşına geldiği zaman İstanbul'da yaşamaya karar veren Zaro Ağa, adımını ilk olarak Tophane'ye attı.

  6. Ortaköy Camii'nin yapımında çalışan Zaro Ağa, 23 yaşında önemli savaşlarda yer aldı.

    Ortaköy Camii'nin yapımında çalışan Zaro Ağa, 23 yaşında önemli savaşlarda yer aldı.

  7. NAPOLYAN'A KARŞI SAVAŞTI 23 yaşına gelince vatani görevini yerine getirmek için Akka'da Cezzar Ahmed Paşa önderliğinde Napolyon'a karşı savaştı.

    NAPOLYAN'A KARŞI SAVAŞTI 23 yaşına gelince vatani görevini yerine getirmek için Akka'da Cezzar Ahmed Paşa önderliğinde Napolyon'a karşı savaştı.

  8. 10 OSMANLI PADİŞAHI, 6 SAVAŞ VE 1 CUMHURBAŞKANI GÖRDÜ Uzun bir ömür süren Zaro Ağa ömrüne, 10 osmanlı padişahı 6 savaş ve 1 cumhurbaşkanı sığdırdı.

    10 OSMANLI PADİŞAHI, 6 SAVAŞ VE 1 CUMHURBAŞKANI GÖRDÜ Uzun bir ömür süren Zaro Ağa ömrüne, 10 osmanlı padişahı 6 savaş ve 1 cumhurbaşkanı sığdırdı.

  9. Aynı zamanda 1. Abdülhamid, II. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, V.Murad, II. Abdülhamid, V. Mehmet Reşat ve Vahdettin tahta çıkıyor. Cumhuriyetin ilan edilmesi ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanı olmasına da şahit oluyor.

    Aynı zamanda 1. Abdülhamid, II. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, V.Murad, II. Abdülhamid, V. Mehmet Reşat ve Vahdettin tahta çıkıyor. Cumhuriyetin ilan edilmesi ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanı olmasına da şahit oluyor.

  10. DÜNYANIN DİKKATİNİDE ÇEKTİ Uzun bir ömür süren Zaro Ağa dünyanın dikkatini de çekti. Dünyanın en yaşlı insanı sıfatı ile tanınan Zaro Ağa, New York Times başta olmak üzere birçok gazete manşetinde adından söz ettirmeyi başardı.

    DÜNYANIN DİKKATİNİDE ÇEKTİ Uzun bir ömür süren Zaro Ağa dünyanın dikkatini de çekti. Dünyanın en yaşlı insanı sıfatı ile tanınan Zaro Ağa, New York Times başta olmak üzere birçok gazete manşetinde adından söz ettirmeyi başardı.

  11. 13 kere evlenen ve 5'i kız olmak üzere 13 çocuğa sahip olduğu söylenen Zaro Ağa, 19 Haziran 1934 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

    13 kere evlenen ve 5'i kız olmak üzere 13 çocuğa sahip olduğu söylenen Zaro Ağa, 19 Haziran 1934 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

  12. UZUN YAŞAMIN SIRRINI AÇIKLAMIŞTI Kaynaklara geçen bilgiye göre Zaro Ağa, uzun yaşamın sırrını doğal yemekler yemesine ve hergün düzenli yoğurt tüketmesine bağlıyordu.

    UZUN YAŞAMIN SIRRINI AÇIKLAMIŞTI Kaynaklara geçen bilgiye göre Zaro Ağa, uzun yaşamın sırrını doğal yemekler yemesine ve hergün düzenli yoğurt tüketmesine bağlıyordu.