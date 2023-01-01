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Kiracısına Tapu Fotoğrafını Gönderdi Hayatının Şokunu Yaşadı

Antalya'da kiracının ev sahibine kurduğu tuzak "bu kadarına da pes" dedirtti.

  1. Antalya'da Emine Sapmaz, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 92 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairesini satmaya karar verdi. Evde kiracı olarak oturan Oğuz A., Sapmaz'a, daireyi satmak için kendisine yardımcı olabileceğini söyledi. Geçen ay Sapmaz'a cep telefonundan mesaj gönderen Oğuz A., uygun bir müşteri bulduğunu söyleyerek, daireye ait tapunun fotoğrafını göndermesini istedi.

    Antalya'da Emine Sapmaz, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 92 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairesini satmaya karar verdi. Evde kiracı olarak oturan Oğuz A., Sapmaz'a, daireyi satmak için kendisine yardımcı olabileceğini söyledi. Geçen ay Sapmaz'a cep telefonundan mesaj gönderen Oğuz A., uygun bir müşteri bulduğunu söyleyerek, daireye ait tapunun fotoğrafını göndermesini istedi.

  2. TAPU FOTOĞRAFI İLE SAHTE SÖZLEŞME İDDİASI 28 Ağustos tarihinde kiradaki evinin elektrik ve su aboneliklerinin sonlandırıldığına dair cep telefonuna mesaj gelen Emine Sapmaz (fotoğrafta), Oğuz A. ile iletişime geçti. Oğuz A., elektrik ve su aboneliklerini kendi üzerine aldığını ve daireyi bir başkasına kiraya verdiğini söyledi. Sapmaz, kontrol için daireye gittiğinde, Oğuz A.'nın evi kiraya verdiği Abuzer Ateş ile karşılaştı. Ateş, Emine Sapmaz'a evin kiracısı olduğunu söyleyip, sözleşmeyi gösterdi. Sözleşmeyi inceleyen Emine Sapmaz, satmak istediği evinin 3 yıllığına kendi bilgisi dışında aylık 3 bin lira bedelle kiraya verildiğini, sözleşmenin altında da kendisi adına atılan ıslak imzayı gördü. Sözleşmeye, mülk sahibi Emine Sapmaz'ın adresi ise Almanya Berlin olarak yazıldı.

    TAPU FOTOĞRAFI İLE SAHTE SÖZLEŞME İDDİASI 28 Ağustos tarihinde kiradaki evinin elektrik ve su aboneliklerinin sonlandırıldığına dair cep telefonuna mesaj gelen Emine Sapmaz (fotoğrafta), Oğuz A. ile iletişime geçti. Oğuz A., elektrik ve su aboneliklerini kendi üzerine aldığını ve daireyi bir başkasına kiraya verdiğini söyledi. Sapmaz, kontrol için daireye gittiğinde, Oğuz A.'nın evi kiraya verdiği Abuzer Ateş ile karşılaştı. Ateş, Emine Sapmaz'a evin kiracısı olduğunu söyleyip, sözleşmeyi gösterdi. Sözleşmeyi inceleyen Emine Sapmaz, satmak istediği evinin 3 yıllığına kendi bilgisi dışında aylık 3 bin lira bedelle kiraya verildiğini, sözleşmenin altında da kendisi adına atılan ıslak imzayı gördü. Sözleşmeye, mülk sahibi Emine Sapmaz'ın adresi ise Almanya Berlin olarak yazıldı.

  3. ALTINLARININ ÇALINDIĞINI ÖNE SÜRDÜ, FENALIK GEÇİRDİ Emine Sapmaz, bu gelişme üzerine polisi arayıp, durum tespiti için de Muratpaşa Kaymakamlığı'na başvurdu. Adrese gelen polis ekibi eşliğinde yaşadıklarını kaymakamlık görevlilerine anlatan Emine Sapmaz, Oğuz A.'dan şikayetçi oldu. Oğuz A. ise kaymakamlık görevlilerine evin aidat ve diğer giderlerini kendisinin karşıladığını, bir süredir burada ikamet ettiğini, Abuzer Ateş'in ise arkadaşı olduğunu ileri sürdü.

    ALTINLARININ ÇALINDIĞINI ÖNE SÜRDÜ, FENALIK GEÇİRDİ Emine Sapmaz, bu gelişme üzerine polisi arayıp, durum tespiti için de Muratpaşa Kaymakamlığı'na başvurdu. Adrese gelen polis ekibi eşliğinde yaşadıklarını kaymakamlık görevlilerine anlatan Emine Sapmaz, Oğuz A.'dan şikayetçi oldu. Oğuz A. ise kaymakamlık görevlilerine evin aidat ve diğer giderlerini kendisinin karşıladığını, bir süredir burada ikamet ettiğini, Abuzer Ateş'in ise arkadaşı olduğunu ileri sürdü.

  4. Evinden alacağı özel eşyalar olduğunu belirten Emine Sapmaz, polis eşliğinde daireye çıktı. Evin gizli bir bölmesindeki altınları, döviz ve nakit parasının yerinde olmadığını öne süren Sapmaz, sinir krizi geçirdi.

    Evinden alacağı özel eşyalar olduğunu belirten Emine Sapmaz, polis eşliğinde daireye çıktı. Evin gizli bir bölmesindeki altınları, döviz ve nakit parasının yerinde olmadığını öne süren Sapmaz, sinir krizi geçirdi.

  5. Mağdur olduğunu belirten Emine Sapmaz, dairesinin satılacağını düşünerek kredi başvurusu için tapu fotoğrafı gönderdiğini söyledi. Evinin bir başkasına kiraya verildiğini duyunca şoke olduğunu anlatan Sapmaz, ?Benim adıma sözleşme yapılmış. Aylık 3 bin liradan kiraya vermiş. Adresim yurt dışı gösterilmiş. Evimde hiçbir şeyim kalmamış. Kiracı her yeri kırıp dökmüş. 70 gram altınım, 6 bin 300 euro, 50 bin lira nakit param vardı. Evde gizli bir bölmedeydi. Hiçbiri kalmamış" diyerek gözyaşı döktü.

    Mağdur olduğunu belirten Emine Sapmaz, dairesinin satılacağını düşünerek kredi başvurusu için tapu fotoğrafı gönderdiğini söyledi. Evinin bir başkasına kiraya verildiğini duyunca şoke olduğunu anlatan Sapmaz, ?Benim adıma sözleşme yapılmış. Aylık 3 bin liradan kiraya vermiş. Adresim yurt dışı gösterilmiş. Evimde hiçbir şeyim kalmamış. Kiracı her yeri kırıp dökmüş. 70 gram altınım, 6 bin 300 euro, 50 bin lira nakit param vardı. Evde gizli bir bölmedeydi. Hiçbiri kalmamış" diyerek gözyaşı döktü.

  6. "EV SAHİBİ YURT DIŞINDA YAŞIYOR" Evin kiralandığı Abuzer Ateş (fotoğrfataki) ise durumdan habersiz olduğunu, eşyalara dokunmadığını, ev sahibi ile iletişime geçmek için çok uğraştığını ancak Emine Sapmaz'ın yurt dışında olduğunun söylendiğini anlattı. Ateş, ?Evi bana kiraya veren Oğuz A. iki yıldır burada oturuyormuş. Klimalarımı taşıttım. Elektrik, su aboneliklerini aldım. 20 bin liraya yakın masrafım oldu. Kira kontratında Emine Sapmaz'ın imzası vardı. Sorduğumda 'Ev sahibi yurt dışında yaşıyor. Bize imzalı sözleşme bırakmıştı' denildi.

    "EV SAHİBİ YURT DIŞINDA YAŞIYOR" Evin kiralandığı Abuzer Ateş (fotoğrfataki) ise durumdan habersiz olduğunu, eşyalara dokunmadığını, ev sahibi ile iletişime geçmek için çok uğraştığını ancak Emine Sapmaz'ın yurt dışında olduğunun söylendiğini anlattı. Ateş, ?Evi bana kiraya veren Oğuz A. iki yıldır burada oturuyormuş. Klimalarımı taşıttım. Elektrik, su aboneliklerini aldım. 20 bin liraya yakın masrafım oldu. Kira kontratında Emine Sapmaz'ın imzası vardı. Sorduğumda 'Ev sahibi yurt dışında yaşıyor. Bize imzalı sözleşme bırakmıştı' denildi.

  7. Oğuz A. ise Emine Sapmaz'ın sorunlu biri olduğunu öne sürdü. Oğuz A., ?Apartmanla sorunları vardı. Evi terk etti, eşyalarla birlikte bana kiraya verdi. 3 yıldır kiracısıyım. Ben kiraya vermedim, yalnız yaşıyorum. Bazen arkadaşlarım gelip bende kalıyor" diye konuştu. Muratpaşa Kaymakamlığı, yapılacak inceleme sonrası dairenin boşaltılıp boşaltılmayacağına karar verecek.

    Oğuz A. ise Emine Sapmaz'ın sorunlu biri olduğunu öne sürdü. Oğuz A., ?Apartmanla sorunları vardı. Evi terk etti, eşyalarla birlikte bana kiraya verdi. 3 yıldır kiracısıyım. Ben kiraya vermedim, yalnız yaşıyorum. Bazen arkadaşlarım gelip bende kalıyor" diye konuştu. Muratpaşa Kaymakamlığı, yapılacak inceleme sonrası dairenin boşaltılıp boşaltılmayacağına karar verecek.