Hande Sarıoğlu'nun Yıllar Önce Aşk-I Memnu'da Oynadığı Ortaya Çıktı!
Hande Sarıoğlu'nun yıllar önce Aşk-ı Memnu'da oynadığı ortaya çıktı!
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Hande Sarıoğlu bir dönemin ünlü spikerleri arasındaydı. Geçmişte oyunculuk yaptığı da bilinen Hande Sarıoğlu'nun, bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu'da rol aldığı ortaya çıktı.
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Hande Sarıoğlu dizinin final bölümünde, Behlül ile Nihal'in düğünlerinde görevli olan organizasyon görevlisini oynadı.
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İşte Hande Sarıoğlu'nun Aşk-ı Memnu'daki sahnelerinden kareler!
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