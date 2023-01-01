Ne Kadar Pirim Alacaklar?
Filenin Sultanları 'ne kadar prim istersiniz' sorusuna tarihi cevap!
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Filenin Sultanları'nın Sırbistan'ı yenip Avrupa Şampiyonu oldukları maçın ardından soyunma odasında Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Ne kadar prim istiyorsunuz?" diye sordu. Herkes sustu kaptan Eda Erdem konuştu... Öyle bir cevap verdi ki tüm sorcular ve orada olanlar alkış tufanı yaşattı. İşte Eda'nın cevabı ve şampiyon kızların alacakları prim...
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şte Filenin Sultanları'nın "Ne kadar prim istiyorsunuz?" sorusuna verdikleri o cevap...
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Yer Belçika?nın başkenti Brüksel. Yani AB?nin merkezi. Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ekibi ve diğer görevliler salonda. Daniele Santarelli ve sporcular da hazır.
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Başkan, ?Şampiyonluk için ne versek az. Prim olur, başka bir şey olur. Tüm özel isteklerinizi yerine getireceğiz. Salonda işiniz bitti. Şimdi söz sırası sizde? dedi..
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Önce İtalyan hoca söz aldı. ?Bu konuda konuşması gereken oyuncularım..? diyerek sözü Kaptan Eda Erdem?e bıraktı. Otelin salonu bir anda sessizliğe büründü. Kimseden çıt çıkmıyordu. İşte Eda?nın o kısa konuşması:
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"Atatürk?ün sporcu kızları, ülkesi adına kazandıkları başarıyı pazarlık konusu yapmaz. Ne prim ister, ne de başka özel bir şey. 85 milyona yaşattığımız mutluluk bize yeter..?
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Öyle bir alkış tufanı kopar ki, sormayın gitsin. Orda olanlar gibi olayı dinleyince boğazım düğümlendi.
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Peki bu güzel kızlarımız ödül olarak ne alacaklar. Sadece yönetmelik gereği kişi başı 150 Cumhuriyet altını. Yani 1.6 milyon lira. 14 oyuncu toplamı 23 milyon..
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Takımın İtalyan hocası Daniele Santarelli ise sadece 40 Altın.
Federasyon, ödül alarak alacağı 500 bin Euro?yu ekstradan dağıtır mı bilinmez.