Ne Kadar Pirim Alacaklar?

Filenin Sultanları'nın Sırbistan'ı yenip Avrupa Şampiyonu oldukları maçın ardından soyunma odasında Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Ne kadar prim istiyorsunuz?" diye sordu. Herkes sustu kaptan Eda Erdem konuştu... Öyle bir cevap verdi ki tüm sorcular ve orada olanlar alkış tufanı yaşattı. İşte Eda'nın cevabı ve şampiyon kızların alacakları prim...