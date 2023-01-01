Acun Ilıcalı 'Olaylı' İsmi Çağırdı

Tabii ki belli bir başarı istiyor. Engel geldi 'ben bunun üstünden atlayamam' diyen hiç kazanamıyor zaten ama o mücadeleyi vermesi, savaşması... Örnek Barış mesela... Hepimizin fiziksel farkı yok mu? Sen Nagihan'ı geçemezsin zaten. Ne yapacağız o zaman? Nagihan mı kazanmalı? Hayır! Oradaki konu sen zorluyor musun? Nagihan 3 galibiyet alır, sen de 2 galibiyet alırsın... Seyirci 'Bu kız Nagihan'ı yendi' der... Takdir eder, taçlandırır. Bu yarışma bu. O yüzden kimse kalkıp da 'Vay efendim performansı bu...' demesin. Performans bu işin yüzde 20'si. Seyircinin verdiği oyların hepsini ben analiz edebiliyorum. Çok güzel analiz edebiliyorum"