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Acun Ilıcalı 'Olaylı' İsmi Çağırdı

Survivor All Star 2024'te yer alacak ikinci yarışmacı belli oldu!

  1. Acun Ilıcalı dün yaptığı açıklamada, Survivor All Star 2024'te yer alacak ilk yarışmacıyı duyurmuştu. Nihat Altınkaya'nın Survivor'ın yeni sezonunda yarışmacı olarak yer alacağı öğrenilmişti. Survivor All Star 2024'ün ikinci yarışmacısı da belli oldu.

    Acun Ilıcalı dün yaptığı açıklamada, Survivor All Star 2024'te yer alacak ilk yarışmacıyı duyurmuştu. Nihat Altınkaya'nın Survivor'ın yeni sezonunda yarışmacı olarak yer alacağı öğrenilmişti. Survivor All Star 2024'ün ikinci yarışmacısı da belli oldu.

  2. Ilıcalı dün, Survivor'ın yeni sezonunu merakla bekleyen izleyiciyi heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamayla Survivor yeni sezon kadrosunda yer alacak isimlerden ilki belli oldu.

    Ilıcalı dün, Survivor'ın yeni sezonunu merakla bekleyen izleyiciyi heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamayla Survivor yeni sezon kadrosunda yer alacak isimlerden ilki belli oldu.

  3. Ilıcalı, Survivor All Star 2024 formatıyla ekrana gelecek yarışmada, eski şampiyon Nihat Altınkaya'nın yer alacağını açıkladı.

    Ilıcalı, Survivor All Star 2024 formatıyla ekrana gelecek yarışmada, eski şampiyon Nihat Altınkaya'nın yer alacağını açıkladı.

  4. Survivor All Star 2024'te yer alacak ikinci yarışmacı da bugün belli oldu.

    Survivor All Star 2024'te yer alacak ikinci yarışmacı da bugün belli oldu.

  5. Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Nagihan Karadere Survivor All Star 2024?te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım' ifadelerini yer verdi.

    Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Nagihan Karadere Survivor All Star 2024?te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım' ifadelerini yer verdi.

  6. 2022 yılında Survivor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Nagihan Karadere finale çıkamadan elenmişti. Bireysel olarak en iyiler arasında yer alan Karadere, yarışmayı kazanan Nisan Bölükbaşı'nın birinciliği hak etmediğini söylemişti. Ilıcalı da 2022 yılında beklediği şampiyonluğa sahip olamayan Nagihan Karadere hakkında şu ifadeleri kullanmıştı.

    2022 yılında Survivor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Nagihan Karadere finale çıkamadan elenmişti. Bireysel olarak en iyiler arasında yer alan Karadere, yarışmayı kazanan Nisan Bölükbaşı'nın birinciliği hak etmediğini söylemişti. Ilıcalı da 2022 yılında beklediği şampiyonluğa sahip olamayan Nagihan Karadere hakkında şu ifadeleri kullanmıştı.

  7. "Nagihan çok bozuldu Survivor'da birinci olamadı diye. Nagihan hangi özelliği ile birinci olacaktı ben onu çözemedim. Gerçekten öyle... Nagihan'a baktığım zaman gerçekten çok sevdiğim bir insan. Görüştüğüm de bir insan ama Nagihan'ın şampiyon olacak hangi özelliği vardı mesela?

    "Nagihan çok bozuldu Survivor'da birinci olamadı diye. Nagihan hangi özelliği ile birinci olacaktı ben onu çözemedim. Gerçekten öyle... Nagihan'a baktığım zaman gerçekten çok sevdiğim bir insan. Görüştüğüm de bir insan ama Nagihan'ın şampiyon olacak hangi özelliği vardı mesela?

  8. 'Nagihan çok iyi koşuyor', ne güzel ya! Öyle bir yarışma değil ki... Yarışma koşu üzerine değil. Biz Nagiha'a '400 metre koşacaksın engellide, birinci olursan şampiyon olacaksın' demedik. Yarışma bu değil. Yarışma seyirci ile bütünleşiyor. Seyirci burada karakterini yakalıyor.

    'Nagihan çok iyi koşuyor', ne güzel ya! Öyle bir yarışma değil ki... Yarışma koşu üzerine değil. Biz Nagiha'a '400 metre koşacaksın engellide, birinci olursan şampiyon olacaksın' demedik. Yarışma bu değil. Yarışma seyirci ile bütünleşiyor. Seyirci burada karakterini yakalıyor.

  9. Tabii ki belli bir başarı istiyor. Engel geldi 'ben bunun üstünden atlayamam' diyen hiç kazanamıyor zaten ama o mücadeleyi vermesi, savaşması... Örnek Barış mesela... Hepimizin fiziksel farkı yok mu? Sen Nagihan'ı geçemezsin zaten. Ne yapacağız o zaman? Nagihan mı kazanmalı? Hayır! Oradaki konu sen zorluyor musun? Nagihan 3 galibiyet alır, sen de 2 galibiyet alırsın... Seyirci 'Bu kız Nagihan'ı yendi' der... Takdir eder, taçlandırır. Bu yarışma bu. O yüzden kimse kalkıp da 'Vay efendim performansı bu...' demesin. Performans bu işin yüzde 20'si. Seyircinin verdiği oyların hepsini ben analiz edebiliyorum. Çok güzel analiz edebiliyorum"

    Tabii ki belli bir başarı istiyor. Engel geldi 'ben bunun üstünden atlayamam' diyen hiç kazanamıyor zaten ama o mücadeleyi vermesi, savaşması... Örnek Barış mesela... Hepimizin fiziksel farkı yok mu? Sen Nagihan'ı geçemezsin zaten. Ne yapacağız o zaman? Nagihan mı kazanmalı? Hayır! Oradaki konu sen zorluyor musun? Nagihan 3 galibiyet alır, sen de 2 galibiyet alırsın... Seyirci 'Bu kız Nagihan'ı yendi' der... Takdir eder, taçlandırır. Bu yarışma bu. O yüzden kimse kalkıp da 'Vay efendim performansı bu...' demesin. Performans bu işin yüzde 20'si. Seyircinin verdiği oyların hepsini ben analiz edebiliyorum. Çok güzel analiz edebiliyorum"

  10. Acun Ilıcalı'nın programda söyledikleri üzerine üç kez Survivor yarışmasına katılan Nagihan Karadere ise şu ifadeleri kullanmıştı: ?Yarışmadan döndüğümden beri sağlık sorunlarıyla uğraşıyorum. Bu da psikolojik sıkıntılara yol açtı. Biraz gerildim ve yanlış anlaşılmalar oldu.

    Acun Ilıcalı'nın programda söyledikleri üzerine üç kez Survivor yarışmasına katılan Nagihan Karadere ise şu ifadeleri kullanmıştı: ?Yarışmadan döndüğümden beri sağlık sorunlarıyla uğraşıyorum. Bu da psikolojik sıkıntılara yol açtı. Biraz gerildim ve yanlış anlaşılmalar oldu.