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THY Emlak Konut Kura Çekimi Ne Zaman?

Emlak Konut kura çekimi için geri sayım

  1. Başvuruları haftalar önce geri kalan THY Emlak Konut kura çekiminde tarih bekleniyor. Kura çekimi için tarih bekleyenler, Emlak Konut kuralarının ne zaman çekileceğini sorguluyor. 1+1, 2+1, 3+1 daireler için başvurular Haziran ayında alınmıştı. İşte, Arnavutköy Emlak Konut kura çekiminde son durum...

    Başvuruları haftalar önce geri kalan THY Emlak Konut kura çekiminde tarih bekleniyor. Kura çekimi için tarih bekleyenler, Emlak Konut kuralarının ne zaman çekileceğini sorguluyor. 1+1, 2+1, 3+1 daireler için başvurular Haziran ayında alınmıştı. İşte, Arnavutköy Emlak Konut kura çekiminde son durum...

  2. EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?<p> Yenişehir evlerinin hak sahipleri kurada açıklanacak. <p> Kura çekiliş tarihi şirket tarafından belirlenecek ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacak. <p> Henüz konut kura çekim tarihine iişkin bir açıklama yapılmadı.

    EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Yenişehir evlerinin hak sahipleri kurada açıklanacak.

    Kura çekiliş tarihi şirket tarafından belirlenecek ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacak.

    Henüz konut kura çekim tarihine iişkin bir açıklama yapılmadı.

  3. ÖDEMELER EMLAK KONUT'A YAPILACAK<p> Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.<p> Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak. Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

    ÖDEMELER EMLAK KONUT'A YAPILACAK

    Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

    Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak. Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.