İşte İphone 15: Apple Etkinliğinde Neler Tanıtılacak?

İPHONE 15 VE İPHONE 15 PRO Standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın yanı sıra üst düzey bir iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in tanıtımının yapılması bekleniyor. Daha önce Apple'ın Pro Max modelini bu yıl "iPhone 15 Ultra" olarak yeniden markalayabileceğine dair bir rapor vardı, ancak bunun hala masada olup olmadığı belli değil.