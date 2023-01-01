İşte İphone 15: Apple Etkinliğinde Neler Tanıtılacak?
Apple, 12 Eylül Salı günü iPhone 15 ve yeni cihazlarının yanı sıra iOS 17 yazılım güncellemesinin de tanıtımını yapacağı bir etkinlik düzenleyecek.
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Apple'ın en son sonbahar iPhone etkinliği olan "Wonderlust" neredeyse geldi. Şirketin en yeni ürünlerini sergileyeceği etkinlikte dört yeni iPhone ve birkaç Apple Watch modelinin ön plana çıkması bekleniyor. Apple'ın yeni AB düzenlemelerine yanıt olarak şarj bağlantı noktalarını değiştirmesi nedeniyle USB-C'nin ön planda olması bekleniyor.
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İPHONE 15 VE İPHONE 15 PRO Standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın yanı sıra üst düzey bir iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in tanıtımının yapılması bekleniyor. Daha önce Apple'ın Pro Max modelini bu yıl "iPhone 15 Ultra" olarak yeniden markalayabileceğine dair bir rapor vardı, ancak bunun hala masada olup olmadığı belli değil.
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EKRAN BOYUTLARI DEĞİŞMİYOR iPhone 15 ve 15 Pro için 6,1 inç ekranlar ve iPhone 15 Plus ve iPhone 15 Pro Max (veya "Ultra") için 6,7 inç ekran boyutuyla birlikte bir değişiklik olması beklenmiyor. Apple'ın 120Hz değişken yenileme hızına sahip ekranlar için kullandığı ProMotion özelliği ise en üst düzey modellere özel kalacak.
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TİTANYUM ÇERÇEVELER SAHİP OLACAK iPhone 15 Pro ve Pro Max'in titanyum kasa ile çıkış yapması bekleniyor. Malzeme yükseltmesiyle beraber yeni Pro serisinin "daha güçlü, daha hafif ve daha premium" olacağı düşünülüyor.
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EYLEM DÜĞMESİ SESSİZE ALMAKLA KALMAYACAK iPhone 15 Pro serisi, Apple Watch Ultra'da olduğu gibi bir Eylem Düğmesine de sahip olabilir. Özelleştirilebilir geçiş düğmesi, profesyonel seviye iPhone'ların sol üst tarafındaki sessiz anahtarının yerini alacak. Eylem Düğmesinin işlevleri arasında (iOS 17'de ortaya çıkarılan koda dayanarak) kamerayı açmak, telefonun el fenerini yakmak, Odak'ı etkinleştirmek, erişilebilirlik özelliklerini açmak veya standart sessize alma özelliğine alabilme yer alıyor.
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PERİSKOP LENS En olası kamera yükseltmesi, iPhone 15 Pro Max'e (veya Ultra) özel yeni bir periskop lens. Sensör tarafından yakalanan ışığı bükmek veya katlamak için bir prizma kullanacak ve telefonu daha da güçlendirmeden 5x ila 6x optik yakınlaştırma sağlayacaktır. iPhone 14 Pro serisi 3x'e kadar optik yakınlaştırmayı destekliyor.
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USB-C'YE GEÇİŞ YAPILIYOR Öte yandan Apple'ın yeni cihazlarla birlikte AB yasalarından dolayı tüm cihazlarını USB-C'ye dönüştürmesi bekleniyor.
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AIRPODS Apple'ın Lightning'den uzaklaşıp USB-C'ye doğru ilerlemesi muhtemelen bu etkinlikteki tek kulaklık yükseltmesi olacağından, AirPods beklentilerinizi kontrol altında tutmak isteyebilirsiniz. Şirketin mevcut AirPods modellerinin "yeni" versiyonlarını piyasaya süreceği ve tek farkın Lightning yerine USB-C kullanan şarj kutuları olacağı bildiriliyor. AirPods serisinde ileride yapılacağı söylenen değişiklikler arasında vücut sıcaklığı sensörleri, işitme engelli kişiler için bir kulaklık geliştirdiği kaydedildi. Ancak bu özelliğe sahip AirPods cihazların etkinlikte tanıtılması beklenmiyor.
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APPLE WATCH S9 İŞLEMCİYLE ÇIKACAK Bu yıl Apple Watch güncellemeleri için küçük bir yıl olabilir. Apple Watch Series 9'daki birincil donanım değişikliğinin, ürünün 2020'den bu yana ilk gerçek işlemci yükseltmesini işaret eden bir S9 çipi olacağı söyleniyor. Gurman, S9 işlemcisiyle birlikte Watch'larda performans artışı ve daha uzun pil ömrü bekleniyor.
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IOS 17 GÜNCELLEMESİ Etkinlikte Apple'ın 2023'teki ilk büyük yazılım güncellemeleri olan iOS 17, watchOS 10 ve iPadOS 17 hakkında daha fazla ayrıntı paylaşılması bekleniyor. Apple işletim sistemlerini WWDC 2023'te duyurdu ve son sürümlerinin etkinlik ile iPhone 15 lansmanı arasında bir zamanda halka sunulması bekleniyor. Son yıllardaki kalıpları izleyerek, macOS Sonoma muhtemelen Ekim ayında piyasaya sürülecek - iOS 17'nin yanında yer almazsa iPadOS 17 de katılacak. Potansiyel bir Ekim etkinliği, M3 çipini çalıştıran yeni iMac, MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro modellerinden oluşabilir. iOS 17 yeni bir StandBy modu, sesli mesaj deşifreleri, FaceTime video sesli mesajları, kişi posterleri, NameDrop ve yeni satır içi tahmini metin önerileri (diğer eklemelerin yanı sıra) içeriyor.
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WATCHOS 10 GÜNCELLEMESİ Bu arada watchOS 10, cihazın 2015'teki lansmanından bu yana tartışmasız en önemli güncellemesi olduğu kaydedildi. Yeni yazılım Apple Watch'un temel kontrol şemasını değiştiriyor: Yan düğme artık (son uygulamalar veya dock yerine) Kontrol Merkezi'ni etkinleştiriyor ve saatin dijital düğmesini saat kadranından çevirerek özelleştirilebilir bir göz atılabilir widgetlar arasında gezinebiliyorsunuz.
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APPLE'IN LANSMAN TARİHİ NE ZAMAN? Apple, yeni cihazlarını tanıtacağı "Wonderlust" etkinliğini 12 Eylül Salı günü saat 20.00'da gerçekleştirecek.