Covid-19'Dan Alzheimer'a 10 Dakikada Tespit Edebilen Kan Testi

Shaw, ?Attomaker ile Theranos?un arasındaki fark, bizim işe yarayacak teknolojiye sahip olmamız ve bunu kanıtlamış olmamız; onlar ise bunu asla yapmadılar. İki şirketin fonlama ölçeği de farklı. Theranos'a 700 milyon dolardan fazla yatırım yapılıp kaybedildi, Attomarker 2017'den bu yana 4,5 milyon sterlin topladı ve 2023 sonuna kadar 3 milyon sterlin daha toplamayı umuyor.? diye konuştu.