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Covid-19'Dan Alzheimer'a 10 Dakikada Tespit Edebilen Kan Testi

İngiltere'de bilim insanları Covid-19, Alzheimer, alerji, diyabet ve daha pek çok hastalığı parmaktan alınan ufak bir kan damlasından tespit edebilen yeni bir test geliştirdi.

  1. İngiliz bilim insanları, uzun Covid'den Alzheimer'a kadar çok çeşitli hastalıklarla ilişkili proteinleri 10 dakika veya daha kısa sürede tespit edebilen bir parmak ucu kan testi geliştirdi.

    İngiliz bilim insanları, uzun Covid'den Alzheimer'a kadar çok çeşitli hastalıklarla ilişkili proteinleri 10 dakika veya daha kısa sürede tespit edebilen bir parmak ucu kan testi geliştirdi.

  2. "DEVRİM YARATIYOR" Exeter Üniversitesi'nin yan kuruluşu olan Attomarker'ın CEO'su Andrew Shaw, Exeter'deki İngiliz Bilim Festivali'nde yeni test cihazını tanıttı. Shaw, ?Bu cihaz teşhis teknolojisinde ve büyük verinin potansiyelinde devrim yaratıyor." dedi.

    "DEVRİM YARATIYOR" Exeter Üniversitesi'nin yan kuruluşu olan Attomarker'ın CEO'su Andrew Shaw, Exeter'deki İngiliz Bilim Festivali'nde yeni test cihazını tanıttı. Shaw, ?Bu cihaz teşhis teknolojisinde ve büyük verinin potansiyelinde devrim yaratıyor." dedi.

  3. Bununla birlikte, söz konusu teknoloji bu yıl, bir hastanın vücudunda corona virüsün varlığını gösteren 6 antikoru tespit ederel uzun Covid teşhisinde ilk klinik sonuçlarını verdi.

    Bununla birlikte, söz konusu teknoloji bu yıl, bir hastanın vücudunda corona virüsün varlığını gösteren 6 antikoru tespit ederel uzun Covid teşhisinde ilk klinik sonuçlarını verdi.

  4. Shaw, testin kadın doğurganlığı, gıda alerjisi, diyabet ve Alzheimer ile ilişkili "biyobelirteç" proteinleri tespit etmek ve bakteriyel enfeksiyonları viral enfeksiyonlardan ayırt ederek antimikrobiyal dirençle mücadele etmek için de geliştirildiğini söyledi.

    Shaw, testin kadın doğurganlığı, gıda alerjisi, diyabet ve Alzheimer ile ilişkili "biyobelirteç" proteinleri tespit etmek ve bakteriyel enfeksiyonları viral enfeksiyonlardan ayırt ederek antimikrobiyal dirençle mücadele etmek için de geliştirildiğini söyledi.

  5. NE ZAMAN PİYASAYA SÜRÜLECEK? Şu anda, 7 ila 10 dakika içinde sonuç veren teknoloji, tezgah üstü bir laboratuvar cihazında çalışıyor. Ancak Attomarker, gelecek yıl cep telefonuna bağlı bir teşhis kartuşuna sahip bir el cihazını piyasaya süreceğini belirtti.

    NE ZAMAN PİYASAYA SÜRÜLECEK? Şu anda, 7 ila 10 dakika içinde sonuç veren teknoloji, tezgah üstü bir laboratuvar cihazında çalışıyor. Ancak Attomarker, gelecek yıl cep telefonuna bağlı bir teşhis kartuşuna sahip bir el cihazını piyasaya süreceğini belirtti.

  6. DOLANDIRICI THERANOS İLE ARASINDAKİ FARK NE? Diğer yandan Shaw, Attomarker ile Elizabeth Holmes tarafından ve dolandrıcılıkla suçlanan ABD?li kan testi şirketi Theranos arasındaki bariz benzerliğin yatırımcılarla görüşürken sık sık gündeme gelmesinden yakındı.

    DOLANDIRICI THERANOS İLE ARASINDAKİ FARK NE? Diğer yandan Shaw, Attomarker ile Elizabeth Holmes tarafından ve dolandrıcılıkla suçlanan ABD?li kan testi şirketi Theranos arasındaki bariz benzerliğin yatırımcılarla görüşürken sık sık gündeme gelmesinden yakındı.

  7. Shaw, ?Attomaker ile Theranos?un arasındaki fark, bizim işe yarayacak teknolojiye sahip olmamız ve bunu kanıtlamış olmamız; onlar ise bunu asla yapmadılar. İki şirketin fonlama ölçeği de farklı. Theranos'a 700 milyon dolardan fazla yatırım yapılıp kaybedildi, Attomarker 2017'den bu yana 4,5 milyon sterlin topladı ve 2023 sonuna kadar 3 milyon sterlin daha toplamayı umuyor.? diye konuştu.

    Shaw, ?Attomaker ile Theranos?un arasındaki fark, bizim işe yarayacak teknolojiye sahip olmamız ve bunu kanıtlamış olmamız; onlar ise bunu asla yapmadılar. İki şirketin fonlama ölçeği de farklı. Theranos'a 700 milyon dolardan fazla yatırım yapılıp kaybedildi, Attomarker 2017'den bu yana 4,5 milyon sterlin topladı ve 2023 sonuna kadar 3 milyon sterlin daha toplamayı umuyor.? diye konuştu.

  8. CİHAZ NASIL ÇALIŞIYOR? Diğer taraftan, Attomarker'ın teknolojisi, 10?u aşkın sensör noktası üzerine basılmış altın nanopartiküllerle çalışıyor. Her bir noktadaki nanopartiküller belirli bir proteine bağlanacak şekilde işleniyor. Böylelikle, cihaz sadece 0,01 ml'lik bir kan örneğinden 20'ye kadar biyobelirteç tarayabiliyor. Buna karşılık, rutin bir hastane kan testi 30 ml'lik bir numune alıyor.

    CİHAZ NASIL ÇALIŞIYOR? Diğer taraftan, Attomarker'ın teknolojisi, 10?u aşkın sensör noktası üzerine basılmış altın nanopartiküllerle çalışıyor. Her bir noktadaki nanopartiküller belirli bir proteine bağlanacak şekilde işleniyor. Böylelikle, cihaz sadece 0,01 ml'lik bir kan örneğinden 20'ye kadar biyobelirteç tarayabiliyor. Buna karşılık, rutin bir hastane kan testi 30 ml'lik bir numune alıyor.

  9. Shaw, mobil cihazın yaklaşık 300 sterline mal olacağını ve her bir testin ise 10 ila 20 sterline mal olacağını belirterek, "Pazara giriş yolu başlangıçta özel klinikler ve daha sonra da İngiltere Sağlık Enstitüleri (NHS) olacaktır." dedi.

    Shaw, mobil cihazın yaklaşık 300 sterline mal olacağını ve her bir testin ise 10 ila 20 sterline mal olacağını belirterek, "Pazara giriş yolu başlangıçta özel klinikler ve daha sonra da İngiltere Sağlık Enstitüleri (NHS) olacaktır." dedi.