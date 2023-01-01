Buzdolabında Bu Şekilde Tuttuğunuzda Asla Bozulmuyorlar
Sebze ve meyvelerin saklama koşulu!
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Patateslerinizin yanına bir-iki elma koyarsanız, patateslerin daha uzun süre taze kalmalarını sağlayabilirsiniz.
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Brokoliyi, kökünü su içerisine koyup üzerini ıslak bir havluyla örterek en iyi şekilde saklayabilirsiniz. Su, düzenli olarak değiştirilmeli, havlu ise sıklıkla ıslatılmalıdır.
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Sarımsakların ve soğanların en iyi arkadaşı, karanlıktır. Geniş, ışıksız bir alanınız mevcut değilse, hava geçişi için birkaç delik açtığınız kâğıt torbalar içerisinde saklayabilirsiniz. Bu şekilde soğan ve sarımsakları istediğiniz her yerde depolayabilir ve aynı zamanda da karanlık ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz.
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Sapın etrafındaki bölge, domatesin en hassas kısmıdır. Tam olarak bu noktadan çürümeye başlarlar. Bu yüzden domatesleri, sapları yukarı bakacak şekilde depolamak gerekir.
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Ham avokado, kalın bir kâğıt torba içerisinde ya da gazeteye sarılı bir şekilde saklanmalı ve olgunlaşana dek oda sıcaklığında bekletilmelidir. Sonra ise plastik bir torbaya koyun ve buzdolabında saklayın. Belirli meyve ve sebze türlerini buzdolabına koymayın.