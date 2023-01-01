Masterchef'te 100 Bin TL'yi Kim Aldı?
Masterchef'te 100 bin TL'yi kim aldı?
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Masterchef'te ödül için yarışmacılar rekabet ettiler. Ödül oyunun ilk etabında mavi ve kırmızı takım yeşilliklerden yemek hazırladılar. Masterchef ödül oyununda ilk etabı Mavi takım kazandı. 100 bin TL'lik ödül için mavi takım kendi arasında yarıştı. En iyi tabağı hazırlayan kişi 100 bin TL büyük ödülün sahibi oldu. Peki 8 Eylül Masterchef'te ödülü kim kazandı, 100 bin TL'yi kim aldı?
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Masterchef'te yarış kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef'te bu haftanın eleme adayları belli oldu. Eleme öncesinde yarışmacılar ödül oyunu için karşı karşıya geldiler. Masterchef ödül oyununda en kazanan 100 bin TL ödülün sahibi oldu. Ödül yarışının ilk etabından takımlar yeşilliklerden yemekler hazırladılar. Peki Masterchef'te ödülü kim kazandı? 8 Eylül Masterchef'te 100 bin TL ödülü kim aldı?
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MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef ödül oyunun ilk etabında mavi ve kırmızı takım karşılıyor. Ödül oyunun ilk etabında takımlar, yeşillikler ile 2 tane soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, 1 tane vejetaryen ana yemek, 1 tane proteinli ana yemek ve tatlı olmak üzere 7 tabak hazırladılar.1.soğuk başlangıç: Mavi takım
2.soğuk başlangıç: Kırmızı takım
Çorba: Mavi takım
Ara sıcak: Mavi takım
Ana yemek: Mavi takım
Proteinli ana yemek: Mavi takım
Tatlı: Kırmızı takım
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Mavi takım 5-2'lik skorla ödül oyunun ilk etabını kazanan mavi takım oldu. Mavi takım arasında öne çıkan yarışmacılar Kerem, Hasan, Ayaz ve Azize oldu.
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Masterchef'te ödül oyununu Kerem 4. ve Hasan 3. olarak tamamladı. Azize ve Ayaz arasında birinci olarak 100 bin TL ödülü kazanan isim ise Azize oldu.