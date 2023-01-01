Masterchef'te 100 bin TL'yi kim aldı?

Masterchef'te ödül için yarışmacılar rekabet ettiler. Ödül oyunun ilk etabında mavi ve kırmızı takım yeşilliklerden yemek hazırladılar. Masterchef ödül oyununda ilk etabı Mavi takım kazandı. 100 bin TL'lik ödül için mavi takım kendi arasında yarıştı. En iyi tabağı hazırlayan kişi 100 bin TL büyük ödülün sahibi oldu. Peki 8 Eylül Masterchef'te ödülü kim kazandı, 100 bin TL'yi kim aldı?