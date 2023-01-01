Bir Saç Kökünden 3 Tel Çıkıyor! Dökülmeleri Engelliyor.
Dökülmeleri engelleyen saç maskesi
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Tarçının kan dolaşımını tetikleyici etkisi sayesinde saçlarının büyümesini ve güçlenmesini sağlayabileceğin bir saç maskesi önerimiz daha var. Evinde bulabileceğin iki basit malzemeden oluşan bu maskeyi kolaylıkla hazırlayabilirsin.
Saçların için yeterli miktara ulaşana kadar tarçın ve hindistan cevizi yağını eşit ölçüde karıştır. Karışımı saç köklerine ve saç tellerine uygula, saç derine masaj yaparak iyice yedir. 30-45 dakika bekledikten sonra durula. Etkili sonuç almak için bu maskeyi haftada bir kere uygulamanı öneririz.
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İyi beslenemeyen saçlar parlaklığını yitirir ve kolay kırılmaya başlar. Evde bulunan malzemeler ile oluşturabileceğin saç maskeleri ile saç köklerini güçlendirebilir, kırılma ve mat görünümün önüne geçebilirsin. Her evde bulunan yumurta ve limonu kullanarak hazırlayabileceğin bu maske ile saçların derinlemesine beslenecek.
Az miktarda limon suyu eklediğin 2 yumurta sarısını iyice karıştır. Karışımı saç köklerinden saç uçlarına doğru uygula ve maskenin saç dokusuna işlemesi için 30 dakika bekle.
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Saçların ince ve seyrekse evde bulunan malzemeler ile protein açısından zengin bir saç maskesi hazırlayarak saçlarının dolgunlaşmasını ve güçlenmesini sağlayabilirsin. Bol miktarda aminoasit bulunduran muz ve yumurta malzemeleri ile saç tellerinin elastikliğini artırabilir, saç dokusunu kalınlaştırabilirsin.
2 yumurta sarısı, 2 olgun muz, 2-3 yemek kaşığı bal, yarım fincan saç kremi ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını tamamen püre haline gelinceye kadar iyice karıştır. Karışımı saçlarına iyice yedir, 20-30 dakika bekledikten sonra soğuk su ile durula. Hızlıca sonuç veren bu saç maskesini her duştan önce uygulamanı tavsiye ederiz.
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Elma sirkesi saçların parlaklığını geri kazanmasını sağlamak ve saçları beslemek için son derece etkili bir malzemedir. Oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğin bu maske ile saçlarının sağlıklı ve parlak görünmesini sağlayabilirsin.
Saçların için yeterli miktara ulaşana kadar bal, elma sirkesi ve hindistancevizi yağını eşit ölçüde karıştır. Karışımı nemli saçlarına uygula ve en az 20 dakika bekledikten sonra saçlarını şampuanla. Her saç tipi için oldukça besleyici olan bu saç maskesi, aynı zamanda boyalı saçlar için saç rengini canlandırmayı sağlar.
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Omega-3 zengini yağ asitlerini bol miktarda bulunduran avokado bazlı saç maskesi, yıpranmış saçlarının onarılmasını ve canlandırılmasını sağlayabilir. Saç derisini nemlendiren bu maske, saç tellerine kaybettiği gücü ve parlaklığı geri kazandıracaktır.
Yarım avokado, 1 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı balı iyice harmanla. Karışımı nemli saçlarına saç köklerinden saç uçlarına doğru uygula. Bu aşamada saçlarını yüksek ısıdan korumak için saçlarını bir havluyla sarmanı veya başına duş bonesi geçirmeni tavsiye ederiz. Sarılı saçlarını 10 dakika boyunca fön makinesi ile kurut. Daha sonra 20 dakika bekle ve saçlarını iyice durula.