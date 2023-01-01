Bir Saç Kökünden 3 Tel Çıkıyor! Dökülmeleri Engelliyor.

Saçların ince ve seyrekse evde bulunan malzemeler ile protein açısından zengin bir saç maskesi hazırlayarak saçlarının dolgunlaşmasını ve güçlenmesini sağlayabilirsin. Bol miktarda aminoasit bulunduran muz ve yumurta malzemeleri ile saç tellerinin elastikliğini artırabilir, saç dokusunu kalınlaştırabilirsin.

2 yumurta sarısı, 2 olgun muz, 2-3 yemek kaşığı bal, yarım fincan saç kremi ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını tamamen püre haline gelinceye kadar iyice karıştır. Karışımı saçlarına iyice yedir, 20-30 dakika bekledikten sonra soğuk su ile durula. Hızlıca sonuç veren bu saç maskesini her duştan önce uygulamanı tavsiye ederiz.