Çikolatadaki Sahtekarlığa Dikkat!

Eğitim Bir-Sen'in bugüne kadar mülakat ile ilgili açıklamaları
Eğitim Bir-Sen'in bugüne kadar mülakat ile ilgili açıklamaları
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
Konutta fahiş fiyata 349 bin TL para cezası
Konutta fahiş fiyata 349 bin TL para cezası
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa için siyasilere çağrı
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa için siyasilere çağrı
Bakan Bolat: Otomotiv sektöründeki piyasa bozucu işlemleri düzelttik
Bakan Bolat: Otomotiv sektöründeki piyasa bozucu işlemleri düzelttik
YKS ek yerleştirme tercih süreci başladı
YKS ek yerleştirme tercih süreci başladı
Borsada yatırımcı rekoru kırıldı: Bir ayda 2 milyon kişi arttı
Borsada yatırımcı rekoru kırıldı: Bir ayda 2 milyon kişi arttı
'23 kez değiştirilmiş olsa da elimizdeki metin hala bir darbe anayasasıdır'
'23 kez değiştirilmiş olsa da elimizdeki metin hala bir darbe anayasasıdır'
Yangın, sel, heyelan... DASK'ta kapsam genişliyor
Yangın, sel, heyelan... DASK'ta kapsam genişliyor
Beklenen İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe paylaşıldı
Beklenen İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe paylaşıldı
YKS maratonunda ikinci şans döneminde 163 bin kontenjan
YKS maratonunda ikinci şans döneminde 163 bin kontenjan
Çay zammı 100 günde yüzde 100'e yaklaştı
Çay zammı 100 günde yüzde 100'e yaklaştı
Kovid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlığa neden oluyor
Kovid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlığa neden oluyor
Haftalık ders çizelgelerindeki değişikliğe karşı Danıştay'da dava açıldı
Haftalık ders çizelgelerindeki değişikliğe karşı Danıştay'da dava açıldı
Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
Motorine yeni zam geliyor
Motorine yeni zam geliyor
Kira tartışması alevlendi kamu devreye girmeli!
Kira tartışması alevlendi kamu devreye girmeli!
'Sigorta primleri yükselecek'
'Sigorta primleri yükselecek'
Kılıçdaroğlu'ndan şüpheli bir şekilde oğlu ölen Tümgeneral'e ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan şüpheli bir şekilde oğlu ölen Tümgeneral'e ziyaret
4 üniversiteye 126 akademisyen alınacak
4 üniversiteye 126 akademisyen alınacak
Bakan Tekin yanıtladı: 2024'te kaç öğretmen ataması yapılacak?
Bakan Tekin yanıtladı: 2024'te kaç öğretmen ataması yapılacak?
'Afganlar Pendik Sahili'nde askeri eğitim yaptı' iddiasına açıklama
'Afganlar Pendik Sahili'nde askeri eğitim yaptı' iddiasına açıklama
Bakan Tunç: Ara buluculukta toplamda 8 bin 664 başvuru yapıldı
Bakan Tunç: Ara buluculukta toplamda 8 bin 664 başvuru yapıldı
6 üniversiteye 70 akademisyen alınacak
6 üniversiteye 70 akademisyen alınacak
Antalya'dan 80 daire alan yabancı, daireleri otel gibi işletmiş
Antalya'dan 80 daire alan yabancı, daireleri otel gibi işletmiş
Erdoğan'dan Sisi ile görüşme açıklaması
Erdoğan'dan Sisi ile görüşme açıklaması
Nagihan öğretmen, okulların açıldığı gün kansere yenik düştü
Nagihan öğretmen, okulların açıldığı gün kansere yenik düştü
Bakan Şimşek'ten kredi ve kredi kartı açıklaması
Bakan Şimşek'ten kredi ve kredi kartı açıklaması
Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Çok net bir yol haritamız var
Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Çok net bir yol haritamız var
MİT, terör örgütü PKK'nın askeri eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK'nın askeri eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Çikolatadaki Sahtekarlığa Dikkat!

Çikolata yerine bakın ne yiyormuşuz

  1. Hem lezzetli hem de mutluluk hormonu salgıladığı için her dönem tüketilen çikolatalar bayramlarının da vazgeçilmez ikramıdır. Son zamanlarda gıda sahtekarları tarafından piyasaya sürülen sahte yiyecekler arasında çikolatanın da olması dikkat çekti. Gıda sahtekarları tarafından maliyetini daha aza getirmek için kakao yerine kullandıkları malzeme herkesi şaşkına çevirdi. Detaylar haberimizde...

    Hem lezzetli hem de mutluluk hormonu salgıladığı için her dönem tüketilen çikolatalar bayramlarının da vazgeçilmez ikramıdır. Son zamanlarda gıda sahtekarları tarafından piyasaya sürülen sahte yiyecekler arasında çikolatanın da olması dikkat çekti. Gıda sahtekarları tarafından maliyetini daha aza getirmek için kakao yerine kullandıkları malzeme herkesi şaşkına çevirdi. Detaylar haberimizde...

  2. Bu yıl 31. kez düzenlenen Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'na yerli ve yabancı birçok gıda şirketi katılıyor. Şirketler burada inovatif ürünlerini sergilerken, gıdalarda kullanılan ürünlere de dikkat çekiyor.

    Bu yıl 31. kez düzenlenen Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'na yerli ve yabancı birçok gıda şirketi katılıyor. Şirketler burada inovatif ürünlerini sergilerken, gıdalarda kullanılan ürünlere de dikkat çekiyor.

  3. Çikolata Uzmanı Elif Aslı Yıldız, çikolata benzeri ürünlerin zararlı olduğuna dikkat çekti. Elif Aslı Yıldız, konuyla ilgili şunları söyledi:

    Çikolata Uzmanı Elif Aslı Yıldız, çikolata benzeri ürünlerin zararlı olduğuna dikkat çekti. Elif Aslı Yıldız, konuyla ilgili şunları söyledi:

  4. GIDA SAHTEKARLIĞINDA SON NOKTA! "İnsan sağlığını tehdit eden, çikolata dahi diyemeyeceğimiz kokolini çikolata diye satıyorlar. Kokolin; içinde süt yerine peynir altı suyu tozu barındıran, kakao yağı yerine margarin, kakao yerine kakao tozu barındıran çikolata benzeri bir tatlıdır. Bu ürüne, çikolatanın kalitesini belirlemede önemli rol oynayan kakao yağını bulundurmadığından dolayı kokolin ismi verilir. Bu da insan sağlına zararlı bir üründür."

    GIDA SAHTEKARLIĞINDA SON NOKTA! "İnsan sağlığını tehdit eden, çikolata dahi diyemeyeceğimiz kokolini çikolata diye satıyorlar. Kokolin; içinde süt yerine peynir altı suyu tozu barındıran, kakao yağı yerine margarin, kakao yerine kakao tozu barındıran çikolata benzeri bir tatlıdır. Bu ürüne, çikolatanın kalitesini belirlemede önemli rol oynayan kakao yağını bulundurmadığından dolayı kokolin ismi verilir. Bu da insan sağlına zararlı bir üründür."

  5. KAKAO YERİNE KAKAOLİN KOYUYORLAR Çikolata yerine ucuz maliyetli kokolin ürününü sattıklarını belirten Elif Aslı Yıldız, şöyle konuştu: "Çikolata alınırken gerçekten o ürünün çikolatamı olduğuna bakılması lazım. Bunu nasıl anlarız dersek; ürünün etiketine dikkat edilmesi gerekir. Açıkta satılan ürünlerden kaçınılmalı. Üreticisi belli olmayan merdiven altı ürünlerden uzak durulmalı.

    KAKAO YERİNE KAKAOLİN KOYUYORLAR Çikolata yerine ucuz maliyetli kokolin ürününü sattıklarını belirten Elif Aslı Yıldız, şöyle konuştu: "Çikolata alınırken gerçekten o ürünün çikolatamı olduğuna bakılması lazım. Bunu nasıl anlarız dersek; ürünün etiketine dikkat edilmesi gerekir. Açıkta satılan ürünlerden kaçınılmalı. Üreticisi belli olmayan merdiven altı ürünlerden uzak durulmalı.

  6. Çikolatada kakao yağı dışında bir yağ bulunmaması gerekir. Bitkisel yağ denilen alternatif yağlar olmaması gerekir. Gerçek çikolata yüzde 100 kakao yağından yapılan üründür. Özellikle çikolata tüketiminde çocukların yediği ürünlere dikkat edilmesi lazım. Çocuklara çikolata yedirirken gerçek çikolatalar yedirilmeli. Aslında çok önemli ve güzel bir ürün farklı şekilde üretildiğinde zarara dönüşebiliyor. Kakao yağı, vücut ısısının altında eriyebilen tek yağdır. Uygun fiyatlı ve ne olduğu belli olmayan ürünlerden kaçınılmalı.

    Çikolatada kakao yağı dışında bir yağ bulunmaması gerekir. Bitkisel yağ denilen alternatif yağlar olmaması gerekir. Gerçek çikolata yüzde 100 kakao yağından yapılan üründür. Özellikle çikolata tüketiminde çocukların yediği ürünlere dikkat edilmesi lazım. Çocuklara çikolata yedirirken gerçek çikolatalar yedirilmeli. Aslında çok önemli ve güzel bir ürün farklı şekilde üretildiğinde zarara dönüşebiliyor. Kakao yağı, vücut ısısının altında eriyebilen tek yağdır. Uygun fiyatlı ve ne olduğu belli olmayan ürünlerden kaçınılmalı.

  7. Kokolin, içinde süt yerine peynir altı suyu tozu barındıran, kakao yağı yerine margarin, kakao yerine kakao tozu barındıran çikolata benzeri bir tatlı türüdür. Bu ürün, çikolatanın kalitesini belirlemede önemli rol oynayan kakao yağını bulundurmadığından dolayı kokolin ismi verilir."

    Kokolin, içinde süt yerine peynir altı suyu tozu barındıran, kakao yağı yerine margarin, kakao yerine kakao tozu barındıran çikolata benzeri bir tatlı türüdür. Bu ürün, çikolatanın kalitesini belirlemede önemli rol oynayan kakao yağını bulundurmadığından dolayı kokolin ismi verilir."