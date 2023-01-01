Çikolatadaki Sahtekarlığa Dikkat!

Hem lezzetli hem de mutluluk hormonu salgıladığı için her dönem tüketilen çikolatalar bayramlarının da vazgeçilmez ikramıdır. Son zamanlarda gıda sahtekarları tarafından piyasaya sürülen sahte yiyecekler arasında çikolatanın da olması dikkat çekti. Gıda sahtekarları tarafından maliyetini daha aza getirmek için kakao yerine kullandıkları malzeme herkesi şaşkına çevirdi. Detaylar haberimizde...