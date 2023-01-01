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Eski Dostlar Düşman Oldu!

Reha Muhtar Seren Serengil'e ateş püskürdü

  1. Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Rahman Tohma'nın Reha Muhtar'ın 14 yaşındaki ikizlerinden Poyraz'a tehdit içerikli mesajlar attığı iddia edildi. Soluğu savcılıkta alan Reha Muhtar, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Seren Serengil'e sert sözlerle seslendi.

    Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Rahman Tohma'nın Reha Muhtar'ın 14 yaşındaki ikizlerinden Poyraz'a tehdit içerikli mesajlar attığı iddia edildi. Soluğu savcılıkta alan Reha Muhtar, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Seren Serengil'e sert sözlerle seslendi.

  2. Geçtiğimiz yıl magazin gündemi haftalarca Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un birbirine karşılıklı suçlamalarıyla çalkalanmıştı. Ünlü oyuncu Deniz Uğur, ikizlerinin babası olan Reha Muhtar'ı çocuklarına şiddet uygulamakla suçlamış ve ikizlerden Mina'ya demir sopalarla vurduğunu, hakaret ettiğini ileri sürmüştü.

    Geçtiğimiz yıl magazin gündemi haftalarca Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un birbirine karşılıklı suçlamalarıyla çalkalanmıştı. Ünlü oyuncu Deniz Uğur, ikizlerinin babası olan Reha Muhtar'ı çocuklarına şiddet uygulamakla suçlamış ve ikizlerden Mina'ya demir sopalarla vurduğunu, hakaret ettiğini ileri sürmüştü.

  3. Ardından dehşet verici ses kayıtlarının da ortaya çıkmasıyla mahkemede sıkı bir mücadele veren Deniz Uğur, kızının geçici velayetini almayı başardı.

    Ardından dehşet verici ses kayıtlarının da ortaya çıkmasıyla mahkemede sıkı bir mücadele veren Deniz Uğur, kızının geçici velayetini almayı başardı.

  4. Mahkeme sürecinde Reha Muhtar'ı bir an olsun yalnız bırakmayan sunucu ve şarkıcı Seren Serengil ise gerilime dahil olarak Muhtar için "Dünyanın en iyi babası" ifadelerini kullanmıştı.

    Mahkeme sürecinde Reha Muhtar'ı bir an olsun yalnız bırakmayan sunucu ve şarkıcı Seren Serengil ise gerilime dahil olarak Muhtar için "Dünyanın en iyi babası" ifadelerini kullanmıştı.

  5. O dönem Reha Muhtar'a desteğini esirgemeyen Serengil, daha sonra ise büyük bir pişmanlık yaşadı. Deniz Uğur'a haksızlık ettiğini düşünen Serengil, Uğur ile samimi karesini paylaşarak "Yanılmışım, Deniz Uğur'a özür borçluyum" dedi.

    O dönem Reha Muhtar'a desteğini esirgemeyen Serengil, daha sonra ise büyük bir pişmanlık yaşadı. Deniz Uğur'a haksızlık ettiğini düşünen Serengil, Uğur ile samimi karesini paylaşarak "Yanılmışım, Deniz Uğur'a özür borçluyum" dedi.

  6. Reha Muhtar'ı sık sık ziyarete giden Seren Serengil'in bu olaylar sonucu Muhtar ile arası bozuldu. Artık görüşmeyen ünlü ikili hakkında yeni bir iddia ortalığı karıştırdı.

    Reha Muhtar'ı sık sık ziyarete giden Seren Serengil'in bu olaylar sonucu Muhtar ile arası bozuldu. Artık görüşmeyen ünlü ikili hakkında yeni bir iddia ortalığı karıştırdı.

  7. İddialara göre; Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Rahman Tohma, Reha Muhtar'ın ikizlerinden Poyraz'a tehdit içerikli mesajlar gönderdi.

    İddialara göre; Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Rahman Tohma, Reha Muhtar'ın ikizlerinden Poyraz'a tehdit içerikli mesajlar gönderdi.

  8. Bu mesajların ardından soluğu savcılıkta alan Reha Muhtar, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma'ya göz dağı verdi.

    Bu mesajların ardından soluğu savcılıkta alan Reha Muhtar, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma'ya göz dağı verdi.

  9. "ÇOCUK HAYATINDA DAHA ÖNCE BÖYLE BİR CÜMLE DUYMADI" Çocuğunun tehdit edildiğini öne süren Muhtar, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Seren Serengil; Henüz 14 yaşındaki oğlum Poyraz Muhtar, sevgiliniz Mustafa Rahman Tohma?nın kendisine ?Baban bize kötülük yaptı, yakında onun içinden geçeceğiz? dediğini savcılığa ve polise bildirdi. Çocuk, bir mafya deyimi olan ?Babanın yakında içinden geçeceğiz? deyimini bilmez. Hayatında duymadı. Çocuğa edilen nasıl bir söz ve tehdittir bu?"

    "ÇOCUK HAYATINDA DAHA ÖNCE BÖYLE BİR CÜMLE DUYMADI" Çocuğunun tehdit edildiğini öne süren Muhtar, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Seren Serengil; Henüz 14 yaşındaki oğlum Poyraz Muhtar, sevgiliniz Mustafa Rahman Tohma?nın kendisine ?Baban bize kötülük yaptı, yakında onun içinden geçeceğiz? dediğini savcılığa ve polise bildirdi. Çocuk, bir mafya deyimi olan ?Babanın yakında içinden geçeceğiz? deyimini bilmez. Hayatında duymadı. Çocuğa edilen nasıl bir söz ve tehdittir bu?"

  10. REHA MUHTAR SEREN SERENGİL'E SESLENDİ Hemen ardından bir paylaşım daha yapan Muhtar, "Dün gece evimin önündeki park halindeki aracım darbe sonucu kırıldı. Acaba BABANIN YAKINDA İÇİNDEN GEÇECEĞİZ MAFYA TERİMİYLE bağlantılı olabilir mi?" dedi.

    REHA MUHTAR SEREN SERENGİL'E SESLENDİ Hemen ardından bir paylaşım daha yapan Muhtar, "Dün gece evimin önündeki park halindeki aracım darbe sonucu kırıldı. Acaba BABANIN YAKINDA İÇİNDEN GEÇECEĞİZ MAFYA TERİMİYLE bağlantılı olabilir mi?" dedi.

  11. Konuyla ilgili Mustafa Rahman Tohma ve Seren Serengil'den henüz bir açıklama gelmedi.

    Konuyla ilgili Mustafa Rahman Tohma ve Seren Serengil'den henüz bir açıklama gelmedi.