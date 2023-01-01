Eski Dostlar Düşman Oldu!

"ÇOCUK HAYATINDA DAHA ÖNCE BÖYLE BİR CÜMLE DUYMADI" Çocuğunun tehdit edildiğini öne süren Muhtar, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Seren Serengil; Henüz 14 yaşındaki oğlum Poyraz Muhtar, sevgiliniz Mustafa Rahman Tohma?nın kendisine ?Baban bize kötülük yaptı, yakında onun içinden geçeceğiz? dediğini savcılığa ve polise bildirdi. Çocuk, bir mafya deyimi olan ?Babanın yakında içinden geçeceğiz? deyimini bilmez. Hayatında duymadı. Çocuğa edilen nasıl bir söz ve tehdittir bu?"