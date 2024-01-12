2024'Te Üç Aylar Ne Zaman Başlayacak?

Eğitim Bir-Sen'in bugüne kadar mülakat ile ilgili açıklamaları
Eğitim Bir-Sen'in bugüne kadar mülakat ile ilgili açıklamaları
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
Konutta fahiş fiyata 349 bin TL para cezası
Konutta fahiş fiyata 349 bin TL para cezası
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa için siyasilere çağrı
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa için siyasilere çağrı
Bakan Bolat: Otomotiv sektöründeki piyasa bozucu işlemleri düzelttik
Bakan Bolat: Otomotiv sektöründeki piyasa bozucu işlemleri düzelttik
YKS ek yerleştirme tercih süreci başladı
YKS ek yerleştirme tercih süreci başladı
Borsada yatırımcı rekoru kırıldı: Bir ayda 2 milyon kişi arttı
Borsada yatırımcı rekoru kırıldı: Bir ayda 2 milyon kişi arttı
'23 kez değiştirilmiş olsa da elimizdeki metin hala bir darbe anayasasıdır'
'23 kez değiştirilmiş olsa da elimizdeki metin hala bir darbe anayasasıdır'
Yangın, sel, heyelan... DASK'ta kapsam genişliyor
Yangın, sel, heyelan... DASK'ta kapsam genişliyor
Beklenen İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe paylaşıldı
Beklenen İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe paylaşıldı
YKS maratonunda ikinci şans döneminde 163 bin kontenjan
YKS maratonunda ikinci şans döneminde 163 bin kontenjan
Çay zammı 100 günde yüzde 100'e yaklaştı
Çay zammı 100 günde yüzde 100'e yaklaştı
Kovid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlığa neden oluyor
Kovid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlığa neden oluyor
Haftalık ders çizelgelerindeki değişikliğe karşı Danıştay'da dava açıldı
Haftalık ders çizelgelerindeki değişikliğe karşı Danıştay'da dava açıldı
Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
Motorine yeni zam geliyor
Motorine yeni zam geliyor
Kira tartışması alevlendi kamu devreye girmeli!
Kira tartışması alevlendi kamu devreye girmeli!
'Sigorta primleri yükselecek'
'Sigorta primleri yükselecek'
Kılıçdaroğlu'ndan şüpheli bir şekilde oğlu ölen Tümgeneral'e ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan şüpheli bir şekilde oğlu ölen Tümgeneral'e ziyaret
4 üniversiteye 126 akademisyen alınacak
4 üniversiteye 126 akademisyen alınacak
Bakan Tekin yanıtladı: 2024'te kaç öğretmen ataması yapılacak?
Bakan Tekin yanıtladı: 2024'te kaç öğretmen ataması yapılacak?
'Afganlar Pendik Sahili'nde askeri eğitim yaptı' iddiasına açıklama
'Afganlar Pendik Sahili'nde askeri eğitim yaptı' iddiasına açıklama
Bakan Tunç: Ara buluculukta toplamda 8 bin 664 başvuru yapıldı
Bakan Tunç: Ara buluculukta toplamda 8 bin 664 başvuru yapıldı
6 üniversiteye 70 akademisyen alınacak
6 üniversiteye 70 akademisyen alınacak
Antalya'dan 80 daire alan yabancı, daireleri otel gibi işletmiş
Antalya'dan 80 daire alan yabancı, daireleri otel gibi işletmiş
Erdoğan'dan Sisi ile görüşme açıklaması
Erdoğan'dan Sisi ile görüşme açıklaması
Nagihan öğretmen, okulların açıldığı gün kansere yenik düştü
Nagihan öğretmen, okulların açıldığı gün kansere yenik düştü
Bakan Şimşek'ten kredi ve kredi kartı açıklaması
Bakan Şimşek'ten kredi ve kredi kartı açıklaması
Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Çok net bir yol haritamız var
Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Çok net bir yol haritamız var
MİT, terör örgütü PKK'nın askeri eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK'nın askeri eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi

2024'Te Üç Aylar Ne Zaman Başlayacak?

İşte 2024 üç aylar başlangıç tarihi

  1. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin içinde yer aldığı üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor. İşte, 2024 üç aylar başlangıç tarihi...

    Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin içinde yer aldığı üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor. İşte, 2024 üç aylar başlangıç tarihi...

  2. 2024'TE ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

    2024'TE ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

  3. 2024 KANDİL TAKVİMİ Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek. Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

    2024 KANDİL TAKVİMİ Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek. Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

  4. 2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ <br> 11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili<br> 12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı<br> 6 Şubat Salı: Mirac Kandili<br> 24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili<br> 11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı<br> 5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi<br> 9 Nisan Salı: Arefe<br> 10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)<br> 11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)<br> 12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)<br> 15 Haziran Cumartesi: Arefe<br> 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)<br> 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)<br> 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)<br> 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)<br> 7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı<br> 16 Temmuz Salı: Aşure Günü<br> 14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

    2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
    11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
    12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
    6 Şubat Salı: Mirac Kandili
    24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
    11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
    5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
    9 Nisan Salı: Arefe
    10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
    11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
    12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
    15 Haziran Cumartesi: Arefe
    16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
    17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
    18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
    19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
    7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
    16 Temmuz Salı: Aşure Günü
    14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili