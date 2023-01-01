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İphone 15 Tanıtıldı

iPhone 15 tanıtıldı

  1. Apple Üst Yöneticisi Tim Cook, California eyaletinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Mac'e yönelik yeni güncellemeleri paylaştı. Cook, Apple Watch ile iPhone'u nasıl daha ileri taşıdıklarını anlatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

    Apple Üst Yöneticisi Tim Cook, California eyaletinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Mac'e yönelik yeni güncellemeleri paylaştı. Cook, Apple Watch ile iPhone'u nasıl daha ileri taşıdıklarını anlatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

  2. iPhone 15'in çerçeveleri bir önceki modele oranla daha ince ve parlaklığı iPhone 14'ün 2 katı olacak. Siyah ve beyazın yanı sıra pastel tonlarda pembe, sarı ve yeşil renklerde satışa sunulacak. iPhone 15, 48 megapiksel kamera kullanacak.

    iPhone 15'in çerçeveleri bir önceki modele oranla daha ince ve parlaklığı iPhone 14'ün 2 katı olacak. Siyah ve beyazın yanı sıra pastel tonlarda pembe, sarı ve yeşil renklerde satışa sunulacak. iPhone 15, 48 megapiksel kamera kullanacak.

  3. Daha büyük olan "iPhone 15 Plus" modeli aynı zamanda daha uzun pil ömrü sunacak.Geçen yıl, akıllı telefonlar gibi kişisel cihazların varsayılan olarak USC-C şarjını kullanmasını gerektiren Avrupa Birliği kararına "uymak zorunda kalacağını" belirten Apple'ın tanıttığı yeni iPhone modeli, USB-C şarj bağlantı noktasına sahip olacak.

    Daha büyük olan "iPhone 15 Plus" modeli aynı zamanda daha uzun pil ömrü sunacak.Geçen yıl, akıllı telefonlar gibi kişisel cihazların varsayılan olarak USC-C şarjını kullanmasını gerektiren Avrupa Birliği kararına "uymak zorunda kalacağını" belirten Apple'ın tanıttığı yeni iPhone modeli, USB-C şarj bağlantı noktasına sahip olacak.

  4. iPhone 15, 799 dolardan, iPhone 15 Plus da 899 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

    iPhone 15, 799 dolardan, iPhone 15 Plus da 899 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

  5. iPhone 15 Pro'nun yan tarafında yer alan "Action Button" tuşu, birçok işlemi yapmaya imkan verecek. Telefon, yeni titanyum tasarımı sayesinde hafifleyecek.A17 Pro çipi ile gelen iPhone 15 Pro, birçok işlemin daha hızlı yapılmasına olanak tanıyacak, otomatik düzeltme, görselden bir şeyler silme gibi işlemleri yapabilecek ve yeni çip yüksek performansta mobil oyun performansı sunacak.

    iPhone 15 Pro'nun yan tarafında yer alan "Action Button" tuşu, birçok işlemi yapmaya imkan verecek. Telefon, yeni titanyum tasarımı sayesinde hafifleyecek.A17 Pro çipi ile gelen iPhone 15 Pro, birçok işlemin daha hızlı yapılmasına olanak tanıyacak, otomatik düzeltme, görselden bir şeyler silme gibi işlemleri yapabilecek ve yeni çip yüksek performansta mobil oyun performansı sunacak.

  6. iPhone 15 Pro, üç kat daha iyi zoom yapabilecek. iPhone 15 Pro 999 dolardan, iPhone 15 Pro Max ise 1199 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.Apple'ın tanıttığı yeni ürünler, 22 Eylül'den itibaren satışa sunulacak.

    iPhone 15 Pro, üç kat daha iyi zoom yapabilecek. iPhone 15 Pro 999 dolardan, iPhone 15 Pro Max ise 1199 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.Apple'ın tanıttığı yeni ürünler, 22 Eylül'den itibaren satışa sunulacak.