İphone 15 Tanıtıldı

iPhone 15 Pro'nun yan tarafında yer alan "Action Button" tuşu, birçok işlemi yapmaya imkan verecek. Telefon, yeni titanyum tasarımı sayesinde hafifleyecek.A17 Pro çipi ile gelen iPhone 15 Pro, birçok işlemin daha hızlı yapılmasına olanak tanıyacak, otomatik düzeltme, görselden bir şeyler silme gibi işlemleri yapabilecek ve yeni çip yüksek performansta mobil oyun performansı sunacak.