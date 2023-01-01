Ünlü İsim Kiracı Olduğu Evi Bir Başkasına Kiralamış!
Ev sahibiyle davalık olduğu iddia edilen ünlü oyuncudan konuya dair ilk açıklama geldi.
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Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun evlendikten sonra ayrıldığı evini bir başkasına yüksek fiyatlara kiraya verdiği ileri sürülmüştü. Ev sahibiyle davalık olduğu iddia edilen ünlü oyuncudan konuya dair ilk açıklama geldi.
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Kanal D ekranlarının fenomen yapımı 'Yargı'nın başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz aylarda Burcu Denizer ile nikah masasına oturmuştu.
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Evlendikten sonra eşinin yaşadığı eve taşınmayı tercih eden Urgancıoğlu hakkında şaşırtan bir iddia ortalığı karıştırdı.
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Kendi evinden ayrıldıktan sonra evi bir başkasına yüksek fiyata kiraya verdiği öne sürülen ünlü oyuncunun, ev sahibiyle davalık olduğunu iddia edildi.
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Sosyal medyada büyük yankı uyandıran iddiaların ardında Urgancıoğlu'ndan yanıt gecikmedi.
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KİŞİLİK HAKLARIMA İHLAL EDİLEN YAZILAR İÇİN HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIM" Instagram hesabından paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Çeşitli mecralarda hakkımda çıkan asılsız iddialar ve yakışıksız ifadelerle bezeli "haber" olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan yazılar gerçeği yansıtmamaktadır.
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Öncesinde benimle iletişime geçerek doğruluğunu teyit etme gereği dahi duyulmadan hazırlanan, kişilik haklarımı ihlal eden bu yazılara karşı hukuki yollara müracaat edeceğimi belirtir, ilgili tarafları daha sorumlu davranmaya davet ederim"