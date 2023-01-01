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Evlilik Kredisi Başvurusu Ne Zaman?

Yeni evlenecek çiftlere faizsiz 150 bin lira kredi

  1. Yuva kurmak isteyen çiftlerin hayallerinin gerçekleşmesi ve ekonominin canlanması için yeni evlenecek kişilere sıfır faizli ve uzun vadeli evlilik kredisi gündemde yer alıyor. Konuya dair son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama geldi. İşte, faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi hakkında son bilgiler...

    Yuva kurmak isteyen çiftlerin hayallerinin gerçekleşmesi ve ekonominin canlanması için yeni evlenecek kişilere sıfır faizli ve uzun vadeli evlilik kredisi gündemde yer alıyor. Konuya dair son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama geldi. İşte, faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi hakkında son bilgiler...

  2. EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bir süredir gündemde olan evlilik kredisine değinen Erdoğan, gelecek günlerde uygulamanın ayrıntılarının netleşeceğini söyledi. Resmi bir açıklama yapılır yapılmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

    EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bir süredir gündemde olan evlilik kredisine değinen Erdoğan, gelecek günlerde uygulamanın ayrıntılarının netleşeceğini söyledi. Resmi bir açıklama yapılır yapılmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

  3. EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLACAK? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda dikkat çeken vaatlerden biri de faizsiz evlilik kredisi olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu.

    EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLACAK? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda dikkat çeken vaatlerden biri de faizsiz evlilik kredisi olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu.

  4. EVLİLİK KREDİSİ HAKKINDAKİ BEYANNAME Evlilik kredisiyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir. Bu üç unsurlu programın Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile uyumunu gözetecek, programlar arasındaki dengeyi, çalışma hayatında yer almayı caydırmayacak bir seviyede kuracağız. Sosyal destek programlarımız ekonomik ve sosyal yan etkileri de dikkate alınarak gözden geçirilecek, aile bütünlüğünü koruyucu ve geliştirici vasfı güçlendirilecektir. Sosyal yardımlardan yararlanma koşullarını standardize edeceğiz. Annelere olduğu gibi babaların da esnek çalışma imkanlarını genişleteceğiz. Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan aileyi her türlü zararlı eğilimden koruyucu tedbirler alacağız." denildi.

    EVLİLİK KREDİSİ HAKKINDAKİ BEYANNAME Evlilik kredisiyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir. Bu üç unsurlu programın Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile uyumunu gözetecek, programlar arasındaki dengeyi, çalışma hayatında yer almayı caydırmayacak bir seviyede kuracağız. Sosyal destek programlarımız ekonomik ve sosyal yan etkileri de dikkate alınarak gözden geçirilecek, aile bütünlüğünü koruyucu ve geliştirici vasfı güçlendirilecektir. Sosyal yardımlardan yararlanma koşullarını standardize edeceğiz. Annelere olduğu gibi babaların da esnek çalışma imkanlarını genişleteceğiz. Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan aileyi her türlü zararlı eğilimden koruyucu tedbirler alacağız." denildi.