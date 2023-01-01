Aile Bakanı Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster şampiyonu Rabia'yı ağırladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir yarışma programında büyük ödül olan 1 milyon lirayı kazanan Rabia Birsen Göğercin ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, Göğercin ve ailesini Bakanlıkta ağırladı. Bakan Göktaş, hayat enerjisiyle herkese umut olan Göğercin ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: