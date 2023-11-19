ALES/3 Sınavı Ne Zaman Yapılacak?
Yılın son ALES oturumu başvuruları bekleniyor
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/2) sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından tüm gözler bu yılın son ALES oturumunun başvuru ve sınav tarihine çevrildi. İşte, 2023 ALES/3 oturumuna dair son bilgiler...
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ALES/3 NE ZAMAN? ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.
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ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ ALES/3 başvuruları 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek. Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.