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Okul kaymakamlığa verildi: Dersler 21.45'te bitiyor

Kim Milyoner Olmak İster'de Yıllar Sonra Bir İlk!

İşte yeni para ağacı...

  1. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bir gelişme yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyon TL değerindeki büyük ödülünde değişikliğe gidildi.

    Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bir gelişme yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyon TL değerindeki büyük ödülünde değişikliğe gidildi.

  2. Yeni sezonunun başlamasına kısa bir zaman kala yarışma programları büyük ödüllerinin rakamlarını revize etmeye başladı.

    Yeni sezonunun başlamasına kısa bir zaman kala yarışma programları büyük ödüllerinin rakamlarını revize etmeye başladı.

  3. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı geçen sezon 50 Bin TL ödül verirken bu sezon 75 Bin TL'ye çıktı.

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı geçen sezon 50 Bin TL ödül verirken bu sezon 75 Bin TL'ye çıktı.

  4. Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim programı da 20 Bin TL ve sürpriz hediyeler olan ödülü haftalık 50 Bin TL'ye çıkardı ve yarışmaya katılan diğer yarışmacılara da 5'er Bin TL ödüle çıkardı.

    Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim programı da 20 Bin TL ve sürpriz hediyeler olan ödülü haftalık 50 Bin TL'ye çıkardı ve yarışmaya katılan diğer yarışmacılara da 5'er Bin TL ödüle çıkardı.

  5. KİM MİLYONER OLMAK İSTER BÜYÜK ÖDÜLÜ GÜNCELLENDİ

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER BÜYÜK ÖDÜLÜ GÜNCELLENDİ

  6. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında da büyük ödül güncellendi.

    Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında da büyük ödül güncellendi.

  7. NTV'de yer alan habere göre; Yarışmasının son olarak en yüksek ödülü 1 milyon Türk Lirası'ydı. Son gelen bilgi, büyük ödülün 5 milyon TL'ye çıkartıldığı yönünde.

    NTV'de yer alan habere göre; Yarışmasının son olarak en yüksek ödülü 1 milyon Türk Lirası'ydı. Son gelen bilgi, büyük ödülün 5 milyon TL'ye çıkartıldığı yönünde.

  8. Kim Milyoner Olmak İster yeni para ağacıyla 24 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında başlıyor!<br>Artan ödül miktarlarının ardından yeni para ağacı şu şekilde olacak;

    Kim Milyoner Olmak İster yeni para ağacıyla 24 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında başlıyor!
    Artan ödül miktarlarının ardından yeni para ağacı şu şekilde olacak;