Bursa'nın 'Siyah İncisi'nde Hasat Başladı!

Tarım kesiminin de bu konuya özen göstermesiyle başarılar elde edildiğini anlatan Başkan Aktaş, ?Tarımla ilgili önemli adımlar atıyoruz. İnciriyle, deveci armuduyla, ahududusuyla, şeftalisiyle de farkındalık oluşturan bir şehiriz. Bunu ön plana çıkarmak adına hizmet eden kurumlarımız var. Büyükşehir Belediyesi?nin Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, HAGEL ve Tarım AŞ bu işin en önemli destekleyicilerinden. Şuan Tarım AŞ?nin 1500 tane çalışanı var. Tüm sahillerden yeşil alanların bakımına kadar birçok alanda kendi personeliyle hizmet veriyor. Tarım AŞ karının da tamamını fide fidan desteklerine döndürüyor. Bu da tarımda verimlilik olarak karşımıza çıkıyor. Zirai ilaçlama konusu da Tarım AŞ?nin konuları arasındadır. Ben bir meyve tüketicisiyim. Bu konuda bilgi sahip olan ekip arkadaşlarımla beraber bugüne kadar güzel işler yaptık. Bu konudaki heyecanımızı bütün dünyaya duyurduk? dedi.