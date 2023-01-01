Libya Sel Felaketi: 11 Bin Ölü 10 Bin Kayıp!
Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı artıyor.
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Daniel Fırtınası, Yunanistan'ın ardından Libya'yı vurdu. Ülkede 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde yalnızca Derne kentindeki ölenlerin sayısı 11 binin üzerine çıktı, binlerce kişi ise hala kayıp.
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Libya Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinden en çok etkilenen Derne kentinde can kaybının 11 bin 300'e yükseldiği, 10 bin 100 kişinin ise kayıp olduğu bilgisine yer verildi. Açıklamada, kentte arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve can kaybının artabileceği aktarıldı.
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Derne Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 18-20 bini bulabileceğini belirtmiş, ?Cansız bedenleri çıkarma konusunda uzman ekiplere ihtiyacımız var. Enkaz altında ve suda çok sayıda cansız bedenin bulunması nedeniyle şehre salgın hastalık bulaşmasından korkuyorum? ifadelerini kullanmıştı.
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Öte yandan Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığı, arama kurtarma ekiplerinin sel felaketinden 96 saat sonra iki kişiyi kurtardığını duyurdu. Sel felaketinden en çok etkilenen Derne'de afetten 96 saat sonra Libyalı arama kurtarma ekiplerinin 26 yaşındaki Nebil Mansur Süleyman ile 34 yaşındaki Ramazan el-Feyturi'yi enkazdan canlı bir şekilde çıkardığı belirtildi. Açıklamada, kurtarılanların sağlık durumlarının stabil olduğu ve Derne?deki sahra hastanesinde bulundukları aktarıldı.
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Libya?da sel felaketi: Can kaybı 11 bini aştı - 5 TÜRK EKİPLER BİR AİLEYİ KURTARDI Hükümetin İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durum Komitesi Sözcüsü Velid el-Urfi de, yabancı arama kurtarma ekiplerinin gösterdiği çabalara övgüde bulundu. Urfi, Türk arama kurtarma ekiplerinin dün akşam Derne'de bir aileyi kurtardığını söyledi. Aile fertlerinden birinin Türk kurtarma ekiplerine haber verdiğini aktaran Urfi, Türk ekibin uğraşlar sonucu tüm aile fertlerini canlı bir şekilde enkazdan çıkardığını ifade etti.
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Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.
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"SON 40 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ" Kızılhaç da Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını belirtmişti. Libya?nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.
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Libya?da sel felaketi: Can kaybı 11 bini aştı - 8 DERNE BARAJLARININ ÇÖKMESİNE İLİŞKİN "ACİL SORUŞTURMA" AÇILMASI TALİMATI Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından, "Başsavcı'ya Derne'deki iki barajın çökmesine ilişkin acil soruşturma başlatılması ve ilgili kurumlara soruşturmayla ilgili tam bir iş birliği içinde olmaları talimatını verdim" açıklamasında bulundu.
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LİBYA'DA SEL FELAKETİ NEDENİYLE EĞİTİME 10 GÜN ARA Dibeybe, Facebook hesabından yaptığı açıklamada ise "Felakete uğrayan beldelerdeki acı durumu göz önüne alarak ülke çapında ilk ve orta eğitim kurumlarında eğitime 10 gün ara verilmesi kararı aldım." ifadelerini kullandı. Eğitim Bakanlığına söz konusu bölgelerdeki öğrencilerin eğitime yeniden geri dönmeleri için plan hazırlamaları talimatı verdiğini belirten Dibeybe, ayrıca eğitim için geçici merkezler oluşturulacağını kaydetti.
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LİBYA'YA ULUSLARARASI YARDIMLAR Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki sel felaketi nedeniyle sahada destek olmak için acil müdahale ekiplerinin harekete geçirildiğini duyurdu. Avrupa Birliği (AB) de Libya'ya ilk aşamada 500 bin euroluk insani yardım göndereceğini açıkladı. Açıklamada "Ayrıca AB, Daniel Fırtınası'ndan etkilenen Libya'daki en acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla ilk olarak 500 bin euro tutarında insani yardım fonu sağladı. Finansman, Libya'nın doğusunda sağlık, su ve sanitasyon malzemeleri sağlamak üzere sahada faaliyet gösteren ortaklar aracılığıyla dağıtılacak." denildi.
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