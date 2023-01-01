Libya Sel Felaketi: 11 Bin Ölü 10 Bin Kayıp!

Libya Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinden en çok etkilenen Derne kentinde can kaybının 11 bin 300'e yükseldiği, 10 bin 100 kişinin ise kayıp olduğu bilgisine yer verildi. Açıklamada, kentte arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve can kaybının artabileceği aktarıldı.