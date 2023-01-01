Stresi Azaltan 10 Besin!
Kaygıyı azaltan 10 besin!
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1. Bitter çikolata : Birçok çalışma bitter çikolatanın depresyon, anksiyete ve diğer zihinsel sağlık bozukluklarına iyi geldiğini ortaya koymuştur.
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2. Chia tohumları: Omega-3'ün yoğun olduğu Chia tohumları beyin fonksiyonunu ve ruh halini geliştirir.
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3. Kabak çekirdeği: Magnezyum içeren kabak çekirdeği kaygıyı azaltır.
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4. Yumurta: Protein kaynağı olan yumurta bilişsel fonksiyonları geliştirir.
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5. Avokado: Kaygıyı azaltır, ruh halini iyileştirir.
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6. Yaban mersini: Enerji verir ve kaygıyı azaltır.
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7. Yeşillikler: Vücudu yorgunluktan kurtarır.
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8. Somon: Omega-3 zenginidir. Vücutta kaygıya neden olan iltihabı azaltır.
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9. Yoğurt: Ruh halini düzenler.
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10. Mercimek : Depresyon ve anksiyete semptomlarını hafifletir.