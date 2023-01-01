Stresi Azaltan 10 Besin!

8. Somon: Omega-3 zenginidir. Vücutta kaygıya neden olan iltihabı azaltır.

2. Chia tohumları: Omega-3'ün yoğun olduğu Chia tohumları beyin fonksiyonunu ve ruh halini geliştirir.

1. Bitter çikolata : Birçok çalışma bitter çikolatanın depresyon, anksiyete ve diğer zihinsel sağlık bozukluklarına iyi geldiğini ortaya koymuştur.

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