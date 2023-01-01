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Eris Varyantı Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Eris virüsü Türkiye'de görüldü mü?

  1. Eris varyantı, COVID-19'un Omicron varyantının bir alt türü olarak tanılanmıştır. İlk olarak Şubat 2023'te Güney Afrika'da tespit edilen Eris virüsünün, hızlı bir yayılımla dünyanın diğer bölgelerine de yayıldığı verisine ulaşılmıştır. DSÖ?ün son verilerine göre, eris varyantının diğer COVID-19?un varyantlarına benzer belirtilere neden olabilir. Eris varyantı, diğer varyantlardan daha bulaşıcı olup olmadığı veya daha COVİD-19?un bilinen ciddi semptomlarından daha ciddi semptomlara neden olup olmadığı da henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak, bazı araştırmalar da Eris varyantının önceki varyantlardan daha bulaşıcı olabileceğini göstermektedir.

    Eris varyantı, COVID-19'un Omicron varyantının bir alt türü olarak tanılanmıştır. İlk olarak Şubat 2023'te Güney Afrika'da tespit edilen Eris virüsünün, hızlı bir yayılımla dünyanın diğer bölgelerine de yayıldığı verisine ulaşılmıştır. DSÖ?ün son verilerine göre, eris varyantının diğer COVID-19?un varyantlarına benzer belirtilere neden olabilir. Eris varyantı, diğer varyantlardan daha bulaşıcı olup olmadığı veya daha COVİD-19?un bilinen ciddi semptomlarından daha ciddi semptomlara neden olup olmadığı da henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak, bazı araştırmalar da Eris varyantının önceki varyantlardan daha bulaşıcı olabileceğini göstermektedir.

  2. ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ? <br> Dünya Sağlık Örgütü tarafından Eris varyantının belirtilerinin, diğer COVID-19 varyantlarının belirtilerine benzer olduğu tespiti yapılmıştır. <br> En yaygın görülen belirtiler şunlardır; <br> Ateş, Öksürük, Boğaz ağrısı, Nefes darlığı veya solunum güçlüğü, Kas ağrıları veya kas güçsüzlüğü, Baş ağrısı, Yorgunluk, Burun akıntısı veya tıkanıklığı, Tat veya koku kaybı, İshal veya mide rahatsızlığı.

    ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ?
    Dünya Sağlık Örgütü tarafından Eris varyantının belirtilerinin, diğer COVID-19 varyantlarının belirtilerine benzer olduğu tespiti yapılmıştır.
    En yaygın görülen belirtiler şunlardır;
    Ateş, Öksürük, Boğaz ağrısı, Nefes darlığı veya solunum güçlüğü, Kas ağrıları veya kas güçsüzlüğü, Baş ağrısı, Yorgunluk, Burun akıntısı veya tıkanıklığı, Tat veya koku kaybı, İshal veya mide rahatsızlığı.

  3. ERİS VARYANTI BULAŞICI MI? Eris varyantı, öksürme, hapşırma, konuşma veya nefes alma sırasında enfekte bir kişi tarafından havada bulunan küçük damlacıklar aracılığıyla yayılır ve sağlıklı bir kişi tarafından solunum yoluyla alınabilir. Ayrıca, enfekte yüzeylere dokunduktan sonra ellerinizi ağza, buruna veya göze temas etmek virüsün bulaşmasına yol açabilir. Bu nedenle, sosyal mesafe kurmak, maske takmak, el hijyeni sağlamak ve sağlık otoritelerinin önerilerini takip etmek enfeksiyon riskini azaltmak için önemlidir.

    ERİS VARYANTI BULAŞICI MI? Eris varyantı, öksürme, hapşırma, konuşma veya nefes alma sırasında enfekte bir kişi tarafından havada bulunan küçük damlacıklar aracılığıyla yayılır ve sağlıklı bir kişi tarafından solunum yoluyla alınabilir. Ayrıca, enfekte yüzeylere dokunduktan sonra ellerinizi ağza, buruna veya göze temas etmek virüsün bulaşmasına yol açabilir. Bu nedenle, sosyal mesafe kurmak, maske takmak, el hijyeni sağlamak ve sağlık otoritelerinin önerilerini takip etmek enfeksiyon riskini azaltmak için önemlidir.

  4. ERİS VARYANTI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?<br>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 9 kişide Eris varyantının görüldüğünü açıkladı. <br> Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle: <br> ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME.<br> Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız.

    ERİS VARYANTI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 9 kişide Eris varyantının görüldüğünü açıkladı.
    Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:
    ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME.
    Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız.