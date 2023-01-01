Bursa'da Yeşil Transferi Sürüyor

Merdivenaltı çağrı merkezleri dolandırıcılığına Bakanlık ceza yağdırdı
Merdivenaltı çağrı merkezleri dolandırıcılığına Bakanlık ceza yağdırdı
Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3 memurdan 2'si tutuklandı
Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3 memurdan 2'si tutuklandı
Mülteci değil İslam nefreti: Yalan haberler ve asılsız iddialar artıyor
Mülteci değil İslam nefreti: Yalan haberler ve asılsız iddialar artıyor
'Hem enflasyonu düşürmeniz hem de büyümeyi sürdürmeniz mümkün'
'Hem enflasyonu düşürmeniz hem de büyümeyi sürdürmeniz mümkün'
Yüksek Hakem Kurulu'na atamalar Resmi Gazete'de
Yüksek Hakem Kurulu'na atamalar Resmi Gazete'de
İşte 2023 yılı tarım desteklerinin ayrıntıları
İşte 2023 yılı tarım desteklerinin ayrıntıları
Otomotivciler taşıt kredileri için düzenleme istiyor
Otomotivciler taşıt kredileri için düzenleme istiyor
Talip Geylan: Bakan Tekin'in '68 bin öğretmen ihtiyacımız var' söylemi kıymetli
Talip Geylan: Bakan Tekin'in '68 bin öğretmen ihtiyacımız var' söylemi kıymetli
Bakan Şimşek: Maliye ve para politikası ahenkli gidecek
Bakan Şimşek: Maliye ve para politikası ahenkli gidecek
THY uçağının iniş takımında ceset bulundu
THY uçağının iniş takımında ceset bulundu
'Ayasofya'nın restorasyonu 50 yıl sürecek' iddialarına açıklama
'Ayasofya'nın restorasyonu 50 yıl sürecek' iddialarına açıklama
Türkiye'nin kaynaklarını kullanacağı öncelikli sektör ve projeler
Türkiye'nin kaynaklarını kullanacağı öncelikli sektör ve projeler
Konutta yılın en yüksek satışı
Konutta yılın en yüksek satışı
Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de: Verimsiz harcamalar tasfiye edilecek
Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de: Verimsiz harcamalar tasfiye edilecek
Erdoğan: En azılı Türkiye düşmanları bile ülkemizi görmezden gelemiyor
Erdoğan: En azılı Türkiye düşmanları bile ülkemizi görmezden gelemiyor
Yargıtay: Eşten habersiz ev satışı boşanma sebebi
Yargıtay: Eşten habersiz ev satışı boşanma sebebi
Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti
Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti
Bakanı Tekin: Bugün artık kendi modelimizi üretmenin vaktidir
Bakanı Tekin: Bugün artık kendi modelimizi üretmenin vaktidir
Bakan Işıkhan: Yaşlı bakım sigortası hayata geçiyor
Bakan Işıkhan: Yaşlı bakım sigortası hayata geçiyor
MEB'in ortaokul ve liselerde başlatacağı 'ortak sınav'ın ayrıntıları netleşti
MEB'in ortaokul ve liselerde başlatacağı 'ortak sınav'ın ayrıntıları netleşti
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 20'si FETÖ toplam 23 terör şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 20'si FETÖ toplam 23 terör şüphelisi yakalandı
Bakan Koca açıkladı... Eris varyantı 9 kişide görüldü
Bakan Koca açıkladı... Eris varyantı 9 kişide görüldü
Merkez'den 'KKM'den çıkış TL'ye dönüş' adımı
Merkez'den 'KKM'den çıkış TL'ye dönüş' adımı
Atina'daki katliamın kilit ismi: Göçmen kaçakçısı eski polis
Atina'daki katliamın kilit ismi: Göçmen kaçakçısı eski polis
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 üniversiteye rektör atadı
TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası
TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası
EGM'den Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili iddialara açıklama
EGM'den Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili iddialara açıklama
Grip aşısı uygulaması 65 yaş ve üstü vatandaşlar için başlıyor
Grip aşısı uygulaması 65 yaş ve üstü vatandaşlar için başlıyor
MEB'den açık liseye geçiş genelgesi
MEB'den açık liseye geçiş genelgesi
AFAD açıkladı: İşte İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler
AFAD açıkladı: İşte İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler

Bursa'da Yeşil Transferi Sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın depreme karşı daha dirençli hale gelmesi adına önemli projeleri hayata geçiriyor.

  1. Bursa?nın depreme karşı daha dirençli hale gelmesi adına önemli projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da kentsel dönüşüm projelerini uyguladığı alanlarda kalan ağaçları zarar görmemesi adına ?özel araçlarla? sökerek Hamitler ve Demirtaş?taki ağaçlandırma sahalarına naklediyor.

    Bursa?nın depreme karşı daha dirençli hale gelmesi adına önemli projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da kentsel dönüşüm projelerini uyguladığı alanlarda kalan ağaçları zarar görmemesi adına ?özel araçlarla? sökerek Hamitler ve Demirtaş?taki ağaçlandırma sahalarına naklediyor.

  2. Bursa?yı daha sağlıklı ve yaşanabilir şehir olarak geleceğe taşıyacak kararlı adımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kentsel dönüşüm projelerine hız verirken diğer yandan da mevcut yeşil dokuyu korumak için büyük hassasiyet gösteriyor. Bursa?nın 7 ayrı bölgesinde kentsel dönüşüm projelerini kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, dönüşüm alanlarında kalan ağaçların zarar görmemesi adına da büyük titizlikle çalışıyor. ?1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi? çalışmaları kapsamında yıkım işlemlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, binaların yanındaki ağaçları kesmek yerine ?özel araçlarla? sökerek büyük bir titizlikle Hamitler ve Demirtaş?taki ağaçlandırma sahasına götürüp tekrar toprakla buluşturuyor. Ağaç nakil çalışmaları, kentsel dönüşüm alanında bulunan son yetişkin ve sağlıklı ağaç taşınana kadar devam edecek.&#8232;

    Bursa?yı daha sağlıklı ve yaşanabilir şehir olarak geleceğe taşıyacak kararlı adımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kentsel dönüşüm projelerine hız verirken diğer yandan da mevcut yeşil dokuyu korumak için büyük hassasiyet gösteriyor. Bursa?nın 7 ayrı bölgesinde kentsel dönüşüm projelerini kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, dönüşüm alanlarında kalan ağaçların zarar görmemesi adına da büyük titizlikle çalışıyor. ?1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi? çalışmaları kapsamında yıkım işlemlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, binaların yanındaki ağaçları kesmek yerine ?özel araçlarla? sökerek büyük bir titizlikle Hamitler ve Demirtaş?taki ağaçlandırma sahasına götürüp tekrar toprakla buluşturuyor. Ağaç nakil çalışmaları, kentsel dönüşüm alanında bulunan son yetişkin ve sağlıklı ağaç taşınana kadar devam edecek. 

  3. Birinci deprem kuşağında yer alan Bursa?nın depreme karşı daha güvenli bir şehir olması adına 7 ayrı bölgede kentsel dönüşüm projelerini kesintisiz sürdürdüklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin ve vatandaşların geleceğini önemsediklerini, bu yüzden kentsel dönüşüm konusunda kararlı olduklarını belirtti. Öte yandan 3 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefi doğrultusunda şehre büyük ölçekli parklar kazandırıp mevcut parkları da daha konforlu hale getirdiklerini ifade eden Başkan Alinur Aktaş, ?Kentsel dönüşüm ve yeşilin korunması konularına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda kentsel dönüşüm alanlarında kalan ağaçların kesilmesine asla razı olmadık. Ekiplerimiz ağaçları tek tek inceledi ve taşınmaya elverişli olanların tamamı özel araçlarla sökülmeye başlandı. Büyük bir titizlikle sürdürülen işlemin sonunda ağaçlar başka bölgeye nakledilerek yeni yerlerine dikildi. Daha yeşil Bursa için canla başla çalışıyoruz? dedi.

    Birinci deprem kuşağında yer alan Bursa?nın depreme karşı daha güvenli bir şehir olması adına 7 ayrı bölgede kentsel dönüşüm projelerini kesintisiz sürdürdüklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin ve vatandaşların geleceğini önemsediklerini, bu yüzden kentsel dönüşüm konusunda kararlı olduklarını belirtti. Öte yandan 3 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefi doğrultusunda şehre büyük ölçekli parklar kazandırıp mevcut parkları da daha konforlu hale getirdiklerini ifade eden Başkan Alinur Aktaş, ?Kentsel dönüşüm ve yeşilin korunması konularına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda kentsel dönüşüm alanlarında kalan ağaçların kesilmesine asla razı olmadık. Ekiplerimiz ağaçları tek tek inceledi ve taşınmaya elverişli olanların tamamı özel araçlarla sökülmeye başlandı. Büyük bir titizlikle sürdürülen işlemin sonunda ağaçlar başka bölgeye nakledilerek yeni yerlerine dikildi. Daha yeşil Bursa için canla başla çalışıyoruz? dedi.