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Kayseri'de tartıştığı teknikeri öldüren polis tutuklandı
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Mersin'de çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi öldü
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Hipnoz ile çocuklara 'ailesinden istismar gördüğünü' söyleten profesör tutuklandı
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Merdivenaltı çağrı merkezleri dolandırıcılığına Bakanlık ceza yağdırdı
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Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3 memurdan 2'si tutuklandı
Mülteci değil İslam nefreti: Yalan haberler ve asılsız iddialar artıyor
Mülteci değil İslam nefreti: Yalan haberler ve asılsız iddialar artıyor
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İşte 2023 yılı tarım desteklerinin ayrıntıları
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MEB'in ortaokul ve liselerde başlatacağı 'ortak sınav'ın ayrıntıları netleşti

Hastalığı Ortaya Çıktı!

Fazla kilolarının nedeni belli oldu

  1. Bir sahnede aldığı fazla kilolarla gündem olan Sibel Can, magazin gündemine bomba gibi düştü. Çok konuşulan fotoğrafın ardından Sibel Can'ın fazla kilolarının nedeni hastalık sonu olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine hayranları Sibel Can'ın hangi hastalığa yakalandığını aratmaya başladı. İşte Sibel Can'ın hastalığı...

    Bir sahnede aldığı fazla kilolarla gündem olan Sibel Can, magazin gündemine bomba gibi düştü. Çok konuşulan fotoğrafın ardından Sibel Can'ın fazla kilolarının nedeni hastalık sonu olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine hayranları Sibel Can'ın hangi hastalığa yakalandığını aratmaya başladı. İşte Sibel Can'ın hastalığı...

  2. Türkiye'nin başarılı sanatçılarından biri olan Sibel Can, söylediği şarkılarla müzik severlerin yıkılmaz kalesi olmaya devam ediyor.

    Türkiye'nin başarılı sanatçılarından biri olan Sibel Can, söylediği şarkılarla müzik severlerin yıkılmaz kalesi olmaya devam ediyor.

  3. Birçok hit müziğe imza atan ve özel hayatıyla da merak edilen başarılı sanatçı, son yıllarda fazla kiloları ile gündeme gelmeye başladı.

    Birçok hit müziğe imza atan ve özel hayatıyla da merak edilen başarılı sanatçı, son yıllarda fazla kiloları ile gündeme gelmeye başladı.

  4. Geçtiğimiz günlerde bir sahnede çekilen fotoğrafı magazin gündeminde dikkat çekmişti.

    Geçtiğimiz günlerde bir sahnede çekilen fotoğrafı magazin gündeminde dikkat çekmişti.

  5. Sahnede siyah elbisesi ile fazla kilolu duran Sibel Can, aldığı kilolar ile herkesi şaşırtmıştı.

    Sahnede siyah elbisesi ile fazla kilolu duran Sibel Can, aldığı kilolar ile herkesi şaşırtmıştı.

  6. Ünlü şarkıcının aldığı kiloların nedeni belli oldu.

    Ünlü şarkıcının aldığı kiloların nedeni belli oldu.

  7. FAZLA KİLOLARININ NEDENİ BELLİ OLDU Ünlü şarkıcı televizyon ekranlarında ve kendi paylaştığı fotoğrafların aksine sevenleri tarafından sahnede çekilmiş bir fotoğrafı yayınlandı.

    FAZLA KİLOLARININ NEDENİ BELLİ OLDU Ünlü şarkıcı televizyon ekranlarında ve kendi paylaştığı fotoğrafların aksine sevenleri tarafından sahnede çekilmiş bir fotoğrafı yayınlandı.

  8. Fotoğrafı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken çok sayıda sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcı hakkında yorum yaptı.

    Fotoğrafı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken çok sayıda sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcı hakkında yorum yaptı.

  9. "Bi Sibel Can bir ben asla kilolarımızdan kurtulamıyoruz", "Ama Sibel Can zayıftı ne ara bu kadar kilo aldı", "Dünyanın en çok kilo verip alan kadını", "Kilolu halinde bile çok güzel" yorumları yapılırken fazla kilolarının nedeni ortaya çıktı.

    "Bi Sibel Can bir ben asla kilolarımızdan kurtulamıyoruz", "Ama Sibel Can zayıftı ne ara bu kadar kilo aldı", "Dünyanın en çok kilo verip alan kadını", "Kilolu halinde bile çok güzel" yorumları yapılırken fazla kilolarının nedeni ortaya çıktı.

  10. TİROİD BOZUKLUĞUYLA MÜCADELE EDİYOR Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre Sibel Can, uzun yıllardır Tiroid bozukluğuyla mücadele ediyor. Bu sebeple kilo alışında ve verişinde sıkıntılar yaşadığı söyleniyor.

    TİROİD BOZUKLUĞUYLA MÜCADELE EDİYOR Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre Sibel Can, uzun yıllardır Tiroid bozukluğuyla mücadele ediyor. Bu sebeple kilo alışında ve verişinde sıkıntılar yaşadığı söyleniyor.

  11. Hayranları tarafından çekilen görütüler.

    Hayranları tarafından çekilen görütüler.