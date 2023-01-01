Önerdiği Sumak Çayının Faydaları

Yeryüzünde yetişen çoğu baharat deneyim ve tecrübe ile farklı hastalıklar için alternatif tıp alanında kullanılmıştır. Sumak da hem yemeklerde baharat hem de çay olarak tüketilebilen faydalı bir besindir. Ekşimsi bir tadı bulunan sumak, padişahların ilaç yerine kullandıkları bir yöntem olduğu ortaya çıktı. Sumağı çay olarak tüketen padişahların sefere çıkarken kullandıkları da bilinenler arasında. Peki sumak çayı ne işe yarar ve faydaları nelerdir? Canan Karatay'dan sumak çayı önerisi: