Önerdiği Sumak Çayının Faydaları
Sumak çayı ne işe yarar ve faydaları nelerdir? Canan Karatay'dan sumak çayı önerisi:
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Yeryüzünde yetişen çoğu baharat deneyim ve tecrübe ile farklı hastalıklar için alternatif tıp alanında kullanılmıştır. Sumak da hem yemeklerde baharat hem de çay olarak tüketilebilen faydalı bir besindir. Ekşimsi bir tadı bulunan sumak, padişahların ilaç yerine kullandıkları bir yöntem olduğu ortaya çıktı. Sumağı çay olarak tüketen padişahların sefere çıkarken kullandıkları da bilinenler arasında. Peki sumak çayı ne işe yarar ve faydaları nelerdir? Canan Karatay'dan sumak çayı önerisi:
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Canan Karatay üstüne basa basa bu çayı önerdi. Osmanlı padişahları bu baharatın çayını ilaç niyetine içiyordu! Doğal ağrı kesici olan bu çay adeta mucizevi... Ağrıları yok eden doğal ağrı kesici her derde deva.
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Ünlü doktor Canan Karatay, Osmanlı Padişahlarının da tüketerek sağlıklarını korudukları sumak tohumu çayını önerdi.
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Sumak tohumunun bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkilerini anlatan Karatay, bu mucizevi çayın hazırlanışını da paylaştı.
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SUMAK ÇAYININ KARACİĞERE FAYDASI!
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Karaciğer, vücudumuzun temel işlevlerinden birini üstlenir ve sağlığımız için kritik bir organdır.
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İşte tam da burada, Osmanlı Padişahları tarafından "Padişah Baharatı" olarak kabul edilen sumak devreye girer.
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Sumak, karaciğerin işlevlerini destekleyen en etkili baharatlardan biridir. Adeta karaciğeri sıfırlayarak yeniden çalışmasını sağlar.
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PADİŞAHLAR SEFERE ÇIKARKEN YANINDA BULUNDURUYORDU!
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Osmanlı Padişahları, her yemeğin yanında ve sefere çıktıklarında sumak yanlarında taşırlardı. Sumak, vücudu doğal bir ilaç gibi temizler ve yüzyıllar boyunca şifalı bir amaçla tüketilirdi.
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TOKSİNLERİ TEMİZLER, KALBİ KORUR
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Sumak, güçlü bir toksin temizleyicisidir ve bu nedenle yıllarca şifalı bir baharat olarak kullanılmıştır. Günümüzde, yemeklere ekşi bir tat katması için kullanılan sumak, karaciğer fonksiyonlarına büyük fayda sağlar.
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Düzenli olarak sumak çayı tüketmek, karaciğerde biriken tüm toksinleri temizlemeye yardımcı olur. Ancak sumak, çok güçlü bir toksin temizleyici olduğundan, hamilelerin tüketmemesi önerilir. Ayrıca haftada en fazla 3 ila 4 kez tüketilmesi tavsiye edilir.
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Araştırmalar, vücuttaki oksidatif stresi azaltmanın en sağlıklı yollarından birinin sumak olduğunu göstermektedir. Sumak, antioksidanlar gibi vücut hücrelerini yeniler.
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SUMAK ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?
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Sumak çayı hazırlamak için şu adımları takip edebilirsiniz: Bir çay bardağına bir tatlı kaşığı öğütülmüş sumak tohumu ekleyin. Üzerine kaynar su dökün ve karışımı demlemeye bırakın. Yaklaşık 5 dakika kadar beklettikten sonra sumak çayınız hazır olacaktır.
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Dilerseniz çaya 1 veya 2 damla kekik yağı da ekleyebilirsiniz. Ancak dikkatli olun, sumak çayını aşırı tüketmek mide yanması veya reflü gibi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir.
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Her bitkinin kendine göre önemli faydaları bulunur. Sumak da birbirinden önemli faydaları ile oldukça fazla tüketilen bitkiler arasında yer alır. İbn-i Sina'nın El- Kanun -Fi't tıbbi kitabında da bahsettiği sumak, mide problemlerinden karaciğer rahatsızlarına, ağız yaralarından hazımsızlığa kadar birçok sorunu ortadan kaldırıyor. Peki düzenli bir şekilde sumak suyu içerseniz vücudunuzda ne gibi değişikliler olacağını biliyor musunuz? Gelin birlikte öğrenelim:
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Kendine özel bir aroması olan sumak bitkisinin suyu da oldukça faydalıdır. Sağlık açısından tüketilmesi gereken sumak suyundan alternatif tıp alanında da sıklıkla yararlanılır.
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Orta Doğu'da sıklıkla tüketilen sumak, Türk mutfağında genellikle kebap ve soğan salatalarında kullanılır. Antioksidan kapasitesi en yüksek baharat olan sumak, sadece lezzeti değil şifasıyla da göz dolduruyor.
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Alternatif tıp alanında da yararlanılan bu bitkinin meyvesi küre şekline benzemektedir. Kırmızı veya bordo renge sahip olduğu bilinen sumak, vücutta iltihaplar ve hazımsızlık başta olmak üzere pek çok farklı rahatsızlığa da iyi gelmektedir.
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7 GÜN BOYUNCA SUMAK SUYU İÇERSENİZ NE OLUR?
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? Kandaki insülin oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler arasındadır. ? Antioksidan etkisi sayesinde üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını korur. ? Hafta da bir bardak tüketilen sumak suyu, sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltarak sağlıklı hücrelerin artmasına yardımcı olur. Yorgunluk, stres ve depresyon gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini de azaltır.
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? Gıda zehirlenmesi esnasında sumak baharatını kaynatıp bir bardak içmeniz faydalı olacaktır. Hem midenizi hemde bağırsaklarınızı temizleyerek idrar ve dışkılamayla zehirlenmeye neden olan zararlı bakterileri vücuttan atar. ? Sumak suyu, sindirimi düzenlediği için zayıflamak içinde kullanabilirsiniz.
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? Aynı zamanda gün içerisinde yarım çay bardağı tükettiğiniz sumak suyu hazımsızlık ve şişkinliği de önler. ? İştahsızlık problemi yaşayan çocuğunuza sumak suyundan ayda bir kere içirmeniz de fayda vardır. Hem çocuğunuzun vücut direncini artırır hem de iştahını açarak daha sağlıklı beslenmesine yardımcı olur.
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İbn-i Sina'nın da sağlık için tavsiye ettiği sumağın sağlığımıza olan faydaları -Kolesterolü düzenler. -Cildi koruyucu özelliği bulunur. -Cilt sorunlarının tedavisinde kullanılabilir. -Mide problemlerinin önlenmesinde ve hazımsızlıkta etkilidir. -İltihaplara iyi gelir. Sumak tohumları akciğer enfeksiyonuna ve buna neden olan mantara karşı etkilidir. Eklem hastalıklarına iyi gelir. -Ağız yaralarına iyi gelir. -Düzenli olarak sumak suyu içmek hazımsızlığı önler. -Cildin korunmasına ve kendini yenilemesine yardımcı olur.
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-Kalbi destekler. -Karaciğeri korur. Sindirimi düzenler. -Sumak güçlü bir diüretiktir. Bunun anlamı vücutta idrar söktürücü etki göstermesidir. Yol açtığı bu etki sayesinde sumak, idrar yolu enfeksiyonlarından korunmaya yardımcı olurken yüksek tansiyonun düşürülmesini sağlar.