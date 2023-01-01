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Meksika'da 'Uzaylı' Tartışması: Yalanlama Geldi

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi, Meksika Kongresi?nde sözde uzaylılara ait mumyaların sergilenmesi olayını yalanladı.

  1. Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi Fizik Enstitüsü?nden geçtiğimiz salı günü Meksika Temsilciler Meclisi?nde ?insana ait olmadığı? iddia edilen iki varlığın kalıntılarının sergilenmesinin ardından açıklama geldi.

    Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi Fizik Enstitüsü?nden geçtiğimiz salı günü Meksika Temsilciler Meclisi?nde ?insana ait olmadığı? iddia edilen iki varlığın kalıntılarının sergilenmesinin ardından açıklama geldi.

  2. Açıklamada, mumyaların uzaylı olduklarına dair herhangi bir bilimsel bulguya ulaşılmadığı bildirildi. Açıklamada, son günlerde medyada uzaylı konusunun geniş yer bulmasıyla üniversitenin Fizik Enstitüsü bünyesindeki laboratuvar tarafından 2017 yılında yapılan analizlere ait sonuçların yeniden açıklandığı ifade edildi.

    Açıklamada, mumyaların uzaylı olduklarına dair herhangi bir bilimsel bulguya ulaşılmadığı bildirildi. Açıklamada, son günlerde medyada uzaylı konusunun geniş yer bulmasıyla üniversitenin Fizik Enstitüsü bünyesindeki laboratuvar tarafından 2017 yılında yapılan analizlere ait sonuçların yeniden açıklandığı ifade edildi.

  3. Açıklamada ayrıca Peru?da bulunan mumyalara laboratuvarda yaşlarının belirlenmesi amacıyla karbon 14 testinin yapıldığı ancak yapılan test ile sadece mumyaların yaşlarının tespit edilebildiği belirtilirken, bu test sonucunda mumyaların nereden geldikleri konusunda bir fikre varılamayacağına vurgu yapıldı.

    Açıklamada ayrıca Peru?da bulunan mumyalara laboratuvarda yaşlarının belirlenmesi amacıyla karbon 14 testinin yapıldığı ancak yapılan test ile sadece mumyaların yaşlarının tespit edilebildiği belirtilirken, bu test sonucunda mumyaların nereden geldikleri konusunda bir fikre varılamayacağına vurgu yapıldı.

  4. "DNA TESTİ YAPILDI" İDDİALARINA YALANLAMA Üniversitenin açıklamasında son olarak, mumyalara yapılan testle ilgili tüm yanlış yorum ve beyanların reddedildiği ifade edilirken, üniversite yetkililerinin mumyalara karbon 14 yaş belirleme testi dışında başka testler yaptıkları iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi.

    "DNA TESTİ YAPILDI" İDDİALARINA YALANLAMA Üniversitenin açıklamasında son olarak, mumyalara yapılan testle ilgili tüm yanlış yorum ve beyanların reddedildiği ifade edilirken, üniversite yetkililerinin mumyalara karbon 14 yaş belirleme testi dışında başka testler yaptıkları iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi.

  5. Böylelikle Jaime Maussan tarafından ortaya atılan mumyaların DNA testi sonucunda uzaylı olduklarının tespit edildiği iddiası, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi tarafından yalanlanmış oldu.

    Böylelikle Jaime Maussan tarafından ortaya atılan mumyaların DNA testi sonucunda uzaylı olduklarının tespit edildiği iddiası, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi tarafından yalanlanmış oldu.

  6. Jaime Maussan, 12 Eylül Salı günü Meksika Temsilciler Meclisi'nde yaptığı sunumda iki adet mumya sergilemiş ve bunların yapılan DNA testleri sonucunda insan olmadıklarının kanıtlandığını iddia etmişti.

    Jaime Maussan, 12 Eylül Salı günü Meksika Temsilciler Meclisi'nde yaptığı sunumda iki adet mumya sergilemiş ve bunların yapılan DNA testleri sonucunda insan olmadıklarının kanıtlandığını iddia etmişti.

  7. Jaime Maussan ayrıca sunumunda Dünya'nın evrenin derinliklerinden gelen insan dışı zeki varlıklar tarafından ziyaret edildiği gerçeği kabul edilirse başka evrenlere seyahat etmenin mümkün olacağını ifade etmiş ve Meksikalı milletvekillerinden dünya dışı yaşamın varlığını tanımalarını talep etmişti.

    Jaime Maussan ayrıca sunumunda Dünya'nın evrenin derinliklerinden gelen insan dışı zeki varlıklar tarafından ziyaret edildiği gerçeği kabul edilirse başka evrenlere seyahat etmenin mümkün olacağını ifade etmiş ve Meksikalı milletvekillerinden dünya dışı yaşamın varlığını tanımalarını talep etmişti.