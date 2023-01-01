Meksika'da 'Uzaylı' Tartışması: Yalanlama Geldi

Açıklamada ayrıca Peru?da bulunan mumyalara laboratuvarda yaşlarının belirlenmesi amacıyla karbon 14 testinin yapıldığı ancak yapılan test ile sadece mumyaların yaşlarının tespit edilebildiği belirtilirken, bu test sonucunda mumyaların nereden geldikleri konusunda bir fikre varılamayacağına vurgu yapıldı.