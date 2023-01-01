'Koku' Sorunu Entegre Tesisle Çözülecek

Yapıldığında öğrenciydim

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bölge sakinlerinin mağduriyetini çok iyi anladığını, ancak sorunun kaynağının kendisi olarak gösterilmesinin doğru olmadığını söyledi. Bazı vatandaşların bizzat kendisini aradığını kaydeden Başkan Aktaş, ?Bazı vatandaşlar beni de arıyor. ?Madem bu çöpü buraya döküyorsun. Gel bu sorunu çöz? diyor. Yanlış anlamayın ama burası yapıldığında ben daha üniversitede öğrenciydim. O dönemi eleştirmek için söylemiyorum. O dönem şartlar bunu gerektiriyormuş öyle yapılmış. Ama şunu net olarak söyleyebilirim ki bu şehrin 20-25 yıllık kanayan yarasını çözmek adına bir sistem ortaya koyuyoruz. Bu konuyu seçim beyannamesine koyan biriyim. Bu kadar kararlıyız. Tek bir vatandaşımızın bile mağduriyeti benim yüreğimi sızlatır? dedi.