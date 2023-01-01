Erdoğan, Elon Musk İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde Tesla ve SpaceX'in CEO'u Elon Musk'ı kabul etti.
-
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün ABD'nin New York şehrine geldi.
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde ilk olarak Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'yle bir araya geldi. Ardından Amerikalı milyarder Elon Musk'ı kabul etti.
-
Tesla ve SpaceX'in CEO'u Elon Musk, Türkevi binasına kucağında çocuğuyla ve korumalarıyla birlikte geldi.
-
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
-
Görüşmenin ardından Musk'ın Türkevi binasından elinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabıyla çıktığı görüldü.
-
Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
-
-
-
-
-
-