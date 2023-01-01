Erdoğan, Elon Musk İle Görüştü

Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Görüşmenin ardından Musk'ın Türkevi binasından elinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabıyla çıktığı görüldü.

Tesla ve SpaceX'in CEO'u Elon Musk, Türkevi binasına kucağında çocuğuyla ve korumalarıyla birlikte geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde ilk olarak Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'yle bir araya geldi. Ardından Amerikalı milyarder Elon Musk'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün ABD'nin New York şehrine geldi.

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