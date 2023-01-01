X, Kimlik Doğrulamasını Başlattı
X, yani eski adıyla Twitter, Premium hesaplar için web sürümünde bir kimlik doğrulaması başlattı.
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KİMLİK DOĞRULAMA BAŞLADI X yani eski adıyla Twitter, Premium hesaplar için web sürümünde kimlik doğrulama uygulamasını başlattı. Şirket, kimlikten elde edilen yaşa dayalı olarak bazı içeriklere yaş geçidi uygulayabileceğini söyledi.
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X SERVICES'TEN ÖNCELİKLİ DESTEK Kimlik doğrulamasından geçen kullanıcıların, devlet kimliklerinin doğrulandığını belirten bir nota sahip olacağı kaydedildi. Yalnızca mavi tike dokunulduğunda görülebilen bu notta kimliği onaylanmış kullanıcı olduğu belirtiliyor. Öte yandan platform, kimlik doğrulaması yapan kullanıcılara "X Services'ten öncelikli destek" alabileceklerini belirtti.
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Şirket şu anda sadece Premium kullanıcılar için kimlik tabanlı doğrulama sunuyor. Öte yandan kimlik doğrulamayı gerçekleştirmiş olan kullanıcıların mavi onay işaretini daha hızlı alabilecekleri kaydedildi.
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Premium hesaba sahip ancak kimlik doğrulamasını yapmamış kullanıcılar, platform üzerinde kullanıcı adlarını veya resimlerini değiştirdiklerinde mavi onaylarını kaybediyorlardı. Artık kullanıcılar kimlik doğrulama sayesinde onay işaretini kaybetmeden profil resmi ve kullanıcı adını değiştirebilme özelliğine sahip olabilecek.
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KİMLİK DOĞRULAMA ZORUNLU MU? X'in yeni uygulamaya koyduğu kimlik doğrulama özelliğinin isteğe bağlı olduğu vurgulandı. Kimlik doğrulaması yapmayan kullanıcıların mavi onay işaretini kaybetmesi ise söz konusu değil.