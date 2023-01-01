150 Yıllık Tarihi Ev Küle Döndü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 150 yıllık tarihi ahşap evde yangın çıktı.
-
Muğla?nın Menteşe ilçesinde 2 katlı tarihi ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
-
Camikebir Mahallesi Arasta Sokak?taki yaklaşık 150 yıllık tarihi ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
-
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu alevler bitişikteki diğer binalara sıçramadan söndürüldü.
-
Yangın sonrası ahşap ev kullanılamaz hale geldi.