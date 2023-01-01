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"Hepimiz Çok Özeliz Ve.."

Başörtülü hayranını sahneye çıkaran Hadise'den duygulandıran paylaşım!

  1. Ünlü şarkıcı Hadise son olarak verdiği konserde başörtülü hayranını sahneye çıkardığı anları paylaştı. Göz göze geldiği başörtülü hayranıyla birlikte şarkı söyleyen ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı yazdığı notla herkesi duygulandırdı.

    Ünlü şarkıcı Hadise son olarak verdiği konserde başörtülü hayranını sahneye çıkardığı anları paylaştı. Göz göze geldiği başörtülü hayranıyla birlikte şarkı söyleyen ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı yazdığı notla herkesi duygulandırdı.

  2. Yoğun tempo içerisinde konserden konsere koşan ünlü şarkıcı Hadise son verdiği konserde hareketiyle herkesi mest etti. Milyonların izlediği konserde göz göze geldiği başörtülü hayranını sahneye alan ünlü şarkıcı o anları paylaşıp duygulandıran bir not düştü.

    Yoğun tempo içerisinde konserden konsere koşan ünlü şarkıcı Hadise son verdiği konserde hareketiyle herkesi mest etti. Milyonların izlediği konserde göz göze geldiği başörtülü hayranını sahneye alan ünlü şarkıcı o anları paylaşıp duygulandıran bir not düştü.

  3. Gaziantep'te verdiği konser sırasında Ayşegül adındaki bir hayranını sahneye çıkaran Hadise duygusal anlar yaşadı.

    Gaziantep'te verdiği konser sırasında Ayşegül adındaki bir hayranını sahneye çıkaran Hadise duygusal anlar yaşadı.

  4. O anları Instagram hesabından yayınlayan ünlü şarkıcı "Dün akşam seyirci arasında Küçük Bir Yol şarkım çalmaya başladığında Ayşegül?ü gördüm... Küçük Bir Yol şarkımla olan derin bağını hissettim ve gel yanıma dedim" diyerek yaşananları anlattı.

    O anları Instagram hesabından yayınlayan ünlü şarkıcı "Dün akşam seyirci arasında Küçük Bir Yol şarkım çalmaya başladığında Ayşegül?ü gördüm... Küçük Bir Yol şarkımla olan derin bağını hissettim ve gel yanıma dedim" diyerek yaşananları anlattı.

  5. Hadise şunları yazdı:

    Hadise şunları yazdı:

  6. "SARILDIK, AĞLADIK" "Fotoğrafa baktığınızda aslında ne kadar aynı olduğumuzu anlayabiliyor musunuz? İnsan ve kadın. Ayşegül; 'Ben de hep sıfırdayım' dedi tam şarkımızın o kısmında. Birkaç şey daha söyledik birbirimizin kulağına sarıldık, ağladık ve şarkımızı birilikte söyledik.

    "SARILDIK, AĞLADIK" "Fotoğrafa baktığınızda aslında ne kadar aynı olduğumuzu anlayabiliyor musunuz? İnsan ve kadın. Ayşegül; 'Ben de hep sıfırdayım' dedi tam şarkımızın o kısmında. Birkaç şey daha söyledik birbirimizin kulağına sarıldık, ağladık ve şarkımızı birilikte söyledik.

  7. "HEPİMİZ ÇOK ÖZELİZ" Bana parmağındaki yüzüğü hediye etti, Ayşegül ve o yüzük hâlâ parmağımda. Biz aslında bir şarkıyla neler yaşamışız, hissetmişiz. Müzik, sanat hep olsun, bizleri duygularımızla böyle bir araya getirsin. Ayşegül, Hadise fark etmez. Hepimiz çok özeliz ve kendi küçük yolumuz ilerliyoruz."

    "HEPİMİZ ÇOK ÖZELİZ" Bana parmağındaki yüzüğü hediye etti, Ayşegül ve o yüzük hâlâ parmağımda. Biz aslında bir şarkıyla neler yaşamışız, hissetmişiz. Müzik, sanat hep olsun, bizleri duygularımızla böyle bir araya getirsin. Ayşegül, Hadise fark etmez. Hepimiz çok özeliz ve kendi küçük yolumuz ilerliyoruz."