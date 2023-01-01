"HEPİMİZ ÇOK ÖZELİZ" Bana parmağındaki yüzüğü hediye etti, Ayşegül ve o yüzük hâlâ parmağımda. Biz aslında bir şarkıyla neler yaşamışız, hissetmişiz. Müzik, sanat hep olsun, bizleri duygularımızla böyle bir araya getirsin. Ayşegül, Hadise fark etmez. Hepimiz çok özeliz ve kendi küçük yolumuz ilerliyoruz."