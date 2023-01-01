Whatsapp Kanallar'da En Çok Takipçiye Sahip Türk Takımları Belli Oldu
WhatsApp, geçtiğimiz günlerde kanallar özelliğinin Türkiye'ninde içinde bulunduğu 150 ülkede kullanıma açtığını duyurmuştu.
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WhatsApp, Kanallar özelliğinin Türkiye'de kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bu duyurunun ardından Türk takımları WhatsApp kanallarını kurdu. İşte 4 büyüklerin WhatsApp Kanallar'da takipçi sayıları;
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TRABZONSPOR 98 BİN TAKİPÇİ
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BEŞİKTAŞ 176 BİN TAKİPÇİ
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FENERBAHÇE 662 BİN TAKİPÇİ
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GALATASARAY 907 BİN TAKİPÇİ
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DÜNYADA ZİRVE REAL MADRID'İN Öte yandan Real Madrid, 8.5 milyon takipçi sayısıyla WhatsApp kanallarda dünya üzerinde en çok takipçiye sahip spor kulübü konumunda.