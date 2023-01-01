Whatsapp Kanallar'da En Çok Takipçiye Sahip Türk Takımları Belli Oldu

DÜNYADA ZİRVE REAL MADRID'İN Öte yandan Real Madrid, 8.5 milyon takipçi sayısıyla WhatsApp kanallarda dünya üzerinde en çok takipçiye sahip spor kulübü konumunda.

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