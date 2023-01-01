İphone 15'İn Servis Ücreti Belli Oldu

iPhone 15 modellerinin ön siparişleri 22 Eylül'de başlıyor. Satış tarihi ise 29 Eylül olarak duyuruldu. iPhone 15 Türkiye başlangıç fiyatı: 49.999 TL iPhone 15 Plus: 56.999 TL iPhone 15 Pro: 64.999 TL iPhone 15 Pro Max: 76.999 TL

İPHONE 15 PRO MAX iPhone 15 Pro Max'in ise yalnızca ön cam değişim fiyatı 14 bin 592 TL olarak belirlendi.

İPHONE 15 PRO iPhone 15 Pro'nun yalnızca ön cam değişim fiyatı 11 bin 907 TL olarak belirlendi.

İPHONE 15 PLUS iPhone 15 Plus'ın yalnızca ön cam değişim fiyatı 11 bin 907 TL olarak belirlendi.

İPHONE 15 iPhone 15'in yalnızca ön cam değişim fiyatı 10 bin 168 TL olarak belirlendi.

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