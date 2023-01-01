İphone 15'İn Servis Ücreti Belli Oldu

Erdoğan'ın konuşması sosyal medyayı salladı
Erdoğan'ın konuşması sosyal medyayı salladı
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
3 doktoru darp eden 4 şüpheli tutuklandı
3 doktoru darp eden 4 şüpheli tutuklandı
Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi öldü, 1'i ağır 18 kişi yaralandı
Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi öldü, 1'i ağır 18 kişi yaralandı
Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 7 bin anaokulu açmamış!
Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 7 bin anaokulu açmamış!
Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve hedeflerini anlattı
Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve hedeflerini anlattı
Bakan Koca: Korona yok olmaz, giderek daha zayıf varyantlara bölünür
Bakan Koca: Korona yok olmaz, giderek daha zayıf varyantlara bölünür
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti
Başkentte sünger fabrikasında yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
Başkentte sünger fabrikasında yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
Yüksel Kocaman: Lekeleyici iftiralar nedeniyle yasal süreç başlatacağım
Yüksel Kocaman: Lekeleyici iftiralar nedeniyle yasal süreç başlatacağım
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Altının kilogramı 1 milyon 668 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 668 bin liraya geriledi
Bakan Şimşek: Kaynakları tüketimden ihracata ve yatırıma yönlendireceğiz
Bakan Şimşek: Kaynakları tüketimden ihracata ve yatırıma yönlendireceğiz
Azerbaycan, Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı
Azerbaycan, Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı
'Türk milletine duyurulur' adlı paylaşıma soruşturma: 4 gözaltı
'Türk milletine duyurulur' adlı paylaşıma soruşturma: 4 gözaltı
Bakan Işıkhan: Bağ-Kur'lunun prim gün sayısı 7.200'e inecek
Bakan Işıkhan: Bağ-Kur'lunun prim gün sayısı 7.200'e inecek
40. kan bağışını yapan Vali Çiftçi'ye altın madalya
40. kan bağışını yapan Vali Çiftçi'ye altın madalya
'Sınav odaklı değil sonuç odaklı eğitim sistemine geçiyoruz'
'Sınav odaklı değil sonuç odaklı eğitim sistemine geçiyoruz'
MEB, ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tabloları' yayımladı
MEB, ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tabloları' yayımladı
YÖK'ten vakıf yükseköğretim kurumlarına 'ders ücreti uyarısı'
YÖK'ten vakıf yükseköğretim kurumlarına 'ders ücreti uyarısı'
ÖSYM Uzman Yardımcılığı sözlü sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM Uzman Yardımcılığı sözlü sınav sonuçları açıklandı
Aralarında anlaşan 4 kız öğrenci yurduna rekabet soruşturması
Aralarında anlaşan 4 kız öğrenci yurduna rekabet soruşturması
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Ne yediğimizi bilmiyoruz! Bakanlık 18 aydır ifşa etmiyor
Ne yediğimizi bilmiyoruz! Bakanlık 18 aydır ifşa etmiyor
Yemek kuryesine vergi takibi: 3 milyarlık fiş kesilmemiş
Yemek kuryesine vergi takibi: 3 milyarlık fiş kesilmemiş
Halka arzda 50 milyar TL aşıldı! 13 yılın toplamına 1 yılda ulaşıldı
Halka arzda 50 milyar TL aşıldı! 13 yılın toplamına 1 yılda ulaşıldı
Yeteneğe göre eğitim geliyor
Yeteneğe göre eğitim geliyor
Erdoğan'dan ABD'li sunucuya tepki: Kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
Erdoğan'dan ABD'li sunucuya tepki: Kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
Erdoğan: 600 bine yakın Suriyeli gönüllü olarak döndü
Erdoğan: 600 bine yakın Suriyeli gönüllü olarak döndü
'Erdoğan'dan PKK, FETÖ, DEAŞ tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadele vurgusu'
'Erdoğan'dan PKK, FETÖ, DEAŞ tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadele vurgusu'

İphone 15'İn Servis Ücreti Belli Oldu

Ön cam fiyatı dudak uçuklattı

  1. Apple, yeni iPhone modellerinin cam değişim ücretlerini paylaştı. İşte iPhone 15 modellerinin ön cam değişim fiyatları...

    Apple, yeni iPhone modellerinin cam değişim ücretlerini paylaştı. İşte iPhone 15 modellerinin ön cam değişim fiyatları...

  2. İPHONE 15 iPhone 15'in yalnızca ön cam değişim fiyatı 10 bin 168 TL olarak belirlendi.

    İPHONE 15 iPhone 15'in yalnızca ön cam değişim fiyatı 10 bin 168 TL olarak belirlendi.

  3. İPHONE 15 PLUS iPhone 15 Plus'ın yalnızca ön cam değişim fiyatı 11 bin 907 TL olarak belirlendi.

    İPHONE 15 PLUS iPhone 15 Plus'ın yalnızca ön cam değişim fiyatı 11 bin 907 TL olarak belirlendi.

  4. İPHONE 15 PRO iPhone 15 Pro'nun yalnızca ön cam değişim fiyatı 11 bin 907 TL olarak belirlendi.

    İPHONE 15 PRO iPhone 15 Pro'nun yalnızca ön cam değişim fiyatı 11 bin 907 TL olarak belirlendi.

  5. İPHONE 15 PRO MAX iPhone 15 Pro Max'in ise yalnızca ön cam değişim fiyatı 14 bin 592 TL olarak belirlendi.

    İPHONE 15 PRO MAX iPhone 15 Pro Max'in ise yalnızca ön cam değişim fiyatı 14 bin 592 TL olarak belirlendi.

  6. iPhone 15 modellerinin ön siparişleri 22 Eylül'de başlıyor. Satış tarihi ise 29 Eylül olarak duyuruldu. <br> iPhone 15 Türkiye başlangıç fiyatı: 49.999 TL iPhone 15 Plus: 56.999 TL iPhone 15 Pro: 64.999 TL iPhone 15 Pro Max: 76.999 TL

    iPhone 15 modellerinin ön siparişleri 22 Eylül'de başlıyor. Satış tarihi ise 29 Eylül olarak duyuruldu.
    iPhone 15 Türkiye başlangıç fiyatı: 49.999 TL iPhone 15 Plus: 56.999 TL iPhone 15 Pro: 64.999 TL iPhone 15 Pro Max: 76.999 TL