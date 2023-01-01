İphone 15'İn Servis Ücreti Belli Oldu
Ön cam fiyatı dudak uçuklattı
-
Apple, yeni iPhone modellerinin cam değişim ücretlerini paylaştı. İşte iPhone 15 modellerinin ön cam değişim fiyatları...
-
İPHONE 15 iPhone 15'in yalnızca ön cam değişim fiyatı 10 bin 168 TL olarak belirlendi.
-
İPHONE 15 PLUS iPhone 15 Plus'ın yalnızca ön cam değişim fiyatı 11 bin 907 TL olarak belirlendi.
-
İPHONE 15 PRO iPhone 15 Pro'nun yalnızca ön cam değişim fiyatı 11 bin 907 TL olarak belirlendi.
-
İPHONE 15 PRO MAX iPhone 15 Pro Max'in ise yalnızca ön cam değişim fiyatı 14 bin 592 TL olarak belirlendi.
-
iPhone 15 modellerinin ön siparişleri 22 Eylül'de başlıyor. Satış tarihi ise 29 Eylül olarak duyuruldu.
iPhone 15 Türkiye başlangıç fiyatı: 49.999 TL iPhone 15 Plus: 56.999 TL iPhone 15 Pro: 64.999 TL iPhone 15 Pro Max: 76.999 TL