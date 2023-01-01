Bekçilik Sınavı Ne Zaman, Saat Kaçta Yapılacak?
2023/1. Dönem bekçi alımı sınav tarihi
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Emniyet Genel Müdürlüğünden, 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'de Ankara'da yapılacağı bildirildi. Müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar sınav aşamasına katılabileceklerdir.
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SINAV GİRİŞ BELGELERİ HAKKINDA Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.
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SORU VE CEVAPLAR 2 EKİM'DE PAYLAŞILACAK Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 02.10.2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adreslerinden yayımlanacak.
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SONUÇLAR EKİM AYINDA Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.