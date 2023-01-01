Zeki Alasya'nın İlk Eşi Yeşilçam Oyuncusu Hayatını Kaybetti!

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ! 'Kapıcının Kızı', 'Üç Gelin Altı Damat', 'Sev Kardeşim', 'Salak Milyoner​' gibi filmlerde rol alan Oya Alasya aynı zamanda bir tiyatro oyuncusuydu. Ünlü oyuncunun cenazesi, cenaze namazının kılınmasının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.