Zeki Alasya'nın İlk Eşi Yeşilçam Oyuncusu Hayatını Kaybetti!
Usta sanatçı Zeki Alasya'nın eski eşi olan Oya Alasya, 74 yaşında hayatını kaybetti
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Usta sanatçı Zeki Alasya'nın eski eşi olan Oya Alasya, 74 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini Instagram hesabından duyuran kızı Zeynep Alasya, ünlü oyuncunun sevenlerini yasa boğdu. Alasya annesinin ölüm haberini "Annem ZEYNEP OYA KAYA'yı bugün kaybettik." sözleriyle paylaştı.
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'Köyden İndim Şehire' ve 'Sev Kardeşim' filmlerindeki performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü Yeşilçam oyuncusu Oya Alasya, hayatını kaybetti. 74 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncunun ölüm haberini kızı verdi. Sosyal medya hesabından annesi Oya Alasya'nın vefat haberini duyuran Zeynep Alasya, "Annem ZEYNEP OYA KAYA'yı bugün kaybettik. Cenazesi, yarın (17 Eylül Pazar) öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacaktır." diyerek cenaze yerini takipçileriyle paylaştı.
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ACI HABERİ ÜNLÜ OYUNCUNUN KIZI VERDİ 'Köyden İndim Şehire' filmindeki Himmet Ağa'nın karısı rolüyle Türkiye'nin beğenisini kazanan Oya Alasya'nın acı haberini kızı Zeynep Alasya verdi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla annesinin vefat haberini veren Zeynep Alasya, sevenlerini yasa boğdu.
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ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ! 'Kapıcının Kızı', 'Üç Gelin Altı Damat', 'Sev Kardeşim', 'Salak Milyoner' gibi filmlerde rol alan Oya Alasya aynı zamanda bir tiyatro oyuncusuydu. Ünlü oyuncunun cenazesi, cenaze namazının kılınmasının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
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YEŞİLÇAM'IN ÜNLÜ ÇİFTİ 1987 YILINDA AYRILMIŞTI! Sinemanın usta oyuncularından merhum Zeki Alasya ile 1969 yılında evlenen Oya Alasya, Zeki Alasya'nın ilk eşiydi. Ünlü çift, kızları Zeynep Alasya'nın dünyaya gelmesinin ardından 1987 yılında evliliklerini sonlandırdı.