Ünlü Oyuncudan Kahreden Haber!

Sanat camiası Merve Kayaalp'ten gelen acı haber ile sarsıldı. 36 yaşındaki güzel oyuncu babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. İntihar haberinin ardından "Merve Kayaalp kimdir, neden intihar etti?" soruları severleri tarafından araştırılmaya başladı. İşte, Merve Kayaalp'in hayatına ilişkin detaylar...