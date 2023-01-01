Ünlü Oyuncu Aile Hayatını İlk Kez Anlattı!
2016 yılında meslektaşı Ertan Saban ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ebru Özkan, aile hayatını ilk kez anlattı.
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2016 yılında meslektaşı Ertan Saban ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ebru Özkan, aile hayatını ilk kez anlattı. Annelik duygusunun mesleğine kattıklarından bahseden Özkan, eşiyle aldıkları kararı açıkladı.
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Ben Bu Cihana Sığmazam (BBCS) dizisinin sevilen oyuncusu Ebru Özkan, kızının doğumuyla birlikte değişen hayatını ilk kez anlattı. 2016 yılında meslektaşı Ertan Saban ile dünyaevine giren Ebru Özkan, evlilik hayatlarına dair ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Ünlü çiftin 2018 yılında 'Biricik' adında bir kızları oldu. ilk çocuklarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın verdiği mutluluğu yaşadılar.
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EŞİM VE KIZIM BANA ŞEFKATİ, HUZURU MUTLULUĞU YAŞATTI
İlk kez anne olmanın verdiği heyecanı dile getiren Ebru Özkan, 'Anne olduktan sonra hayatınızda neler değişti?' sorusunu yanıtladı. Özkan; "Hayatımda çok şey değiştirdi tabii ki. Hem teknik, hem duygusal, hem yaşam biçimi olarak oldukça kökten değişikliklere sebep oluyor. Anne ve baba olan herkes bunu çok iyi anlayacaktır. Zorlu ama muhteşem bir duygu ve süreç. İyi ki diyorum her zaman... Eşim ve kızım iyi ki varlar. İyi ki bana böyle güzel duyguları; aile birliğini, şefkati, sadakati, huzuru ve mutluluğu yaşattılar. Onlar benim 'iyikilerim'." şeklinde cevap verdi.
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"HİÇ DIŞARDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"
Kızıyla olan iletişimleri hakkında dikkat çekici ifadelerde bulunan Ebru Özkan, kızının doğumuyla birlikte her şeyi yeniden keşfetmeye başladığını dile getirdi. Özkan; "Bir insanın var olduğu andan itibaren onun büyüme sürecine kadar her şeyine en yakından şahit olduğunuz şeyler oluyor. Kendinizin bire bir 7/24 saat ilgilendiğiniz birine sahip olmak açıkçası çok farklı. Hiç dışardan göründüğü gibi değil elbette. Beraberinde tarif edilemeyecek kadar güzel duygular getiriyor. Tabi aynı zamanda korkular, tereddütler, endişeler de barındırıyor çünkü ona küçücük bir zarar gelmesini, bir kötülüğe uğramasını istemiyorsunuz. En sevdiğim kısmı da ben Biricik'le çok şey keşfediyorum, eşim de öyle." dedi.
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ÜNLÜ ÇİFTİN HAYRANLARINA ÜZÜCÜ HABER!
Eşi Ertan Saban ile birlikte bir projede yer alıp almayacakları sorulduğunda Ebru Özkan; "Birlikte bir projede yer almak gibi bir düşüncem hiç olmadı. Öyle bir yönlendirmeyi hiç düşünmedim. Tercihimiz Biricik'in olabildiğince bizim iş yaşamamızdan uzakta olması. İlerde ne olur ne biter bilemem, ne isterse biz onun yanında olacağız." şeklinde konuştu.
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"HAYATIMIZA AZ İNSAN ALDIĞIM DOĞRU"
Hayatlarına yeni birini kolay kolay alamadıklarını dile getiren Ebru Özkan, hakkında çıkan iddialara cevap verdi. Özkan; "Ben mümkün olduğunca rahat yaşadığımı düşünüyorum ve yaşamaya çalışıyorum. Israrla gizlendiğim bir durum yok ama zaten çok fazla dışarı da çıkmıyorum. Onun için denk geldiği zaman görünüyoruz denk gelmediğimizde de magazinle karşılaşmıyorum. Hayatıma yani hayatımıza da az insan aldığım doğru. Seçici olmayı tercih ediyorum. Yaşımın, tecrübelerimin, olgunluğumun getirdiği sonuçlar bunlar. Belli başlı süzgeçler oluyor oralardan geçenler oluyor geçmeyenler oluyor." dedi.
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"ASLA EVE İŞ GETİRMEYİZ"
İki oyuncu olarak evde ebeveynliği öncü tuttuklarını ifade eden Ebru Özkan, aile hayatı ile iş hayatını nasıl ayrı tuttuğunu anlattı. Ünlü oyuncu; "Eve iş getirmiyoruz bizim prensiplerimizden birisi bu. Eve asla iş getirmeyiz. Çok önemli bir konu varsa ve birbirimize danışmak istiyorsak gün içerisinde bir 10 dakika ayırırız. O zaman diliminde konuşur kapatırız. Onun dışında asla." diyerek kendi aralarında edindikleri disiplinin önemine dikkat çekti.