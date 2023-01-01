Ünlü Oyuncu Aile Hayatını İlk Kez Anlattı!

"HİÇ DIŞARDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"

Kızıyla olan iletişimleri hakkında dikkat çekici ifadelerde bulunan Ebru Özkan, kızının doğumuyla birlikte her şeyi yeniden keşfetmeye başladığını dile getirdi. Özkan; "Bir insanın var olduğu andan itibaren onun büyüme sürecine kadar her şeyine en yakından şahit olduğunuz şeyler oluyor. Kendinizin bire bir 7/24 saat ilgilendiğiniz birine sahip olmak açıkçası çok farklı. Hiç dışardan göründüğü gibi değil elbette. Beraberinde tarif edilemeyecek kadar güzel duygular getiriyor. Tabi aynı zamanda korkular, tereddütler, endişeler de barındırıyor çünkü ona küçücük bir zarar gelmesini, bir kötülüğe uğramasını istemiyorsunuz. En sevdiğim kısmı da ben Biricik'le çok şey keşfediyorum, eşim de öyle." dedi.