AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınav tarihlerini açıkladı.

Buna göre;

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00?da

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00?te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00?da yapılacak.