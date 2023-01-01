Emekliye Ek Zam Ne Zaman?
Ek zam olacak mı?
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Emeklilere temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zammında ardından birçok emeklinin beklentisi karşılanmadı ve ek zam beklentisi başladı. Emekliye ek zammın ne zaman yapılacağı, binlerce emekli vatandaşın merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yapılan son Kabine toplantısı sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerle alakalı açıklamalarda bulundu. İşte, emekli ek zam haberlerinde son durum...
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CUMHURBAŞKANI'NDAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine toplantısından sonra ekonomik zorlukları göz ardı etmedikleri, dillendirilen serzenişleri de çok yakından takip ettiklerine ilişkin yaptığı açıklama hatırlatılarak, "Bu serzenişler başlığı altında size hangi kanallardan ne tür serzenişler geliyor? Özellikle Ocak 2024 itibarıyla bilhassa dar ve sabit gelirlilere ne tür mesajınız olacak?" sorusuna karşılık, şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın yetkili sendikalarla sürdürdüğünü, bu ay sonuna kadar da devam edeceğini vurguladı.
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Erdoğan, "Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." dedi. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğinin altını çizen Erdoğan, resmi programının izin verdiği ölçüde şehirlerde ev ziyaretleri gerçekleştirdiğini anlattı.
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BAKAN IŞIKHAN'DAN ZAM AÇIKLAMASI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemeyle ilgili çalışmaya başladıklarını açıkladı. Bakan Işıkhan, emekli maaşlarında iyileştirme talepleriyle ilgili olarak şunları söyledi: "Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum."
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TEMMUZDA YÜZDE 25 ZAM VERİLMİŞTİ SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 25 zam yapılmıştı. Memurlara yapılan 8 bin 77'lik seyyanen artış sonrası emekliler de maaşlarda iyileştirmeye yönelik talepte bulunmuştu. En düşük emekli maaşı halen 7 bin 500 lira olarak uygulanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her 6 ayda bir enflasyon oranı kadar zam alıyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor. Emeklilerin yeni maaşları ocak ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak.
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EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN YAPILACAK? Emeklilere ek zam ile ilgili çalışmaların ekim ayında Meclis tatilinin bitmesinin ardından başlaması bekleniyor. TBMM'deki çalışmalar başlayınca haberimizde yer vereceğiz.