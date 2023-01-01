Maskeli Soyguncu Yarım Kilo Altın Çaldı
İzmir'in Buca ilçesinde maskeli ve silahlı kişi, girdiği kuyumcu dükkanında çalışanı tabancayla karnından yaralayıp, yarım kilo altınla kaçtı.
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Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Çamlıkule Mahallesi 254 Sokak'ta meydana geldi. Kuyumcu dükkanına gelen yüzü maskeli ve şapkalı şüpheli, kuyumcu çalışanı Burak Bedirhan Albağlar'ı karnından tabancayla vurup, altınları istedi.
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Bu sırada şüpheli, içeri girmek isteyen bir müşteriyi de silahla korkutup dışarıda beklemesini söyledi.
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Albağar'ın, uzattığı sırt çantasına koyduğu yarım kilo altını alan şüpheli kaçtı.
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Silah sesi üzerine çevredekiler, dükkana koştu. Yaralıyı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
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Bedirhan Burak Albağlar, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırdı. Albağlar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Çalışmalar sonucu şüphelinin ormana doğru kaçtığı belirlendi.
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Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, ekiplere polis helikopterinin de havadan destek verdiği ifade edildi.