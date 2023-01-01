Maskeli Soyguncu Yarım Kilo Altın Çaldı

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, ekiplere polis helikopterinin de havadan destek verdiği ifade edildi.

Bedirhan Burak Albağlar, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırdı. Albağlar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu sırada şüpheli, içeri girmek isteyen bir müşteriyi de silahla korkutup dışarıda beklemesini söyledi.

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