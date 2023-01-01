Tarihi Kale Duvarlarını Spreylerle Boyadılar
Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kozan Kalesi'ne sprey boya ile yazı yazılması görenlerin tepkisini çekti.
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Kozan'da görkemli surları ve tarihi dokusu ile her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Kozan Kalesi'nin tarihi duvarlarına spreyle yazılama ve resim yapılması tepki çekti.
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7 asır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kozan Kalesi, Hitit ve Asurlar döneminin izlerini geleceğe taşıyan 400 metre uzunluğundaki surla görenleri etkiliyor.
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Kalede, su kuyuları, sarnıçlar, zindanlar ve mutfaklar gibi birçok yapı her yıl tarih turizmi için ilçeye gelen binlerce kişiye ev sahipliği yapıyor.
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Hatay?dan ilçeye ziyarete gelen Reşit Yıldız, ?Kozan Kalesi'ni çok duydum ve gezmek istemiştim. Burada gençler gelip yazılar yazmış kirletmişler üzüldüm. Lütfen bunu yapmayalım.? diyerek tepki gösterdi.
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