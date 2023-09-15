AÖL Kayıtları Ne Zaman Bitecek?

Emekli maaşlarına 2024'te düzenleme yapılacak
Emekli maaşlarına 2024'te düzenleme yapılacak
Erdoğan: Enflasyonla ilgili olumlu gelişmeleri gelecek yıl göreceğiz
Erdoğan: Enflasyonla ilgili olumlu gelişmeleri gelecek yıl göreceğiz
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Altının kilogramı 1 milyon 685 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 685 bin liraya yükseldi
2023-DUS 1. Dönem Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
2023-DUS 1. Dönem Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
KKM hesaplarında düşüş sürüyor
KKM hesaplarında düşüş sürüyor
Faiz kararı sonrası piyasalarda durum ne?
Faiz kararı sonrası piyasalarda durum ne?
Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri ne olacak?
Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri ne olacak?
Merkez Bankası faiz artırımına bu ay da devam etti
Merkez Bankası faiz artırımına bu ay da devam etti
Bakanlık açıkladı: Anadolu Otoyolu'nda yol çalışması yapılacak
Bakanlık açıkladı: Anadolu Otoyolu'nda yol çalışması yapılacak
Diyanet'ten 'Diyanet, şatafatı bırakamıyor' başlıklı habere açıklama
Diyanet'ten 'Diyanet, şatafatı bırakamıyor' başlıklı habere açıklama
Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Veysel Şahin' iddialarına yanıt
Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Veysel Şahin' iddialarına yanıt
Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak
Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak
Cerrahpaşa'da başörtülü öğrenciye taciz iddiasında görevden uzaklaştırma kararı
Cerrahpaşa'da başörtülü öğrenciye taciz iddiasında görevden uzaklaştırma kararı
Bakanlıktan 'Starlink' açıklaması: Sektörün ve kamuoyunun görüşleri alınacak
Bakanlıktan 'Starlink' açıklaması: Sektörün ve kamuoyunun görüşleri alınacak
TBMM'ye 'Fenerbahçe'nin saha dizilişi değiştirilsin' başvurusu
TBMM'ye 'Fenerbahçe'nin saha dizilişi değiştirilsin' başvurusu
Halka arz büyüklüğü 50 milyar TL'yi aştı, 60 şirket sırada
Halka arz büyüklüğü 50 milyar TL'yi aştı, 60 şirket sırada
Tarımsal girdi enflasyonunda sert yükseliş
Tarımsal girdi enflasyonunda sert yükseliş
'Avrupa'nın en iyileri' arasına giren Türk üniversiteleri belli oldu
'Avrupa'nın en iyileri' arasına giren Türk üniversiteleri belli oldu
Hukuk raporu yayımlandı. Dosya sayıları endişe verici boyutlarda
Hukuk raporu yayımlandı. Dosya sayıları endişe verici boyutlarda
Türk Telekom'dan ev internetine dev zam
Türk Telekom'dan ev internetine dev zam
ABD'de Türkiye rüzgarı! Yabancı yatırımcı rotayı çevirdi
ABD'de Türkiye rüzgarı! Yabancı yatırımcı rotayı çevirdi
Meclis'ten İsveç'e yakın takip
Meclis'ten İsveç'e yakın takip
Erdoğan: Hedef 100 milyar dolar
Erdoğan: Hedef 100 milyar dolar
Fed, faiz kararını açıkladı
Fed, faiz kararını açıkladı
Cevdet Yılmaz tarih verdi: Enflasyonun yüzde 8,5'e inmesini bekliyoruz
Cevdet Yılmaz tarih verdi: Enflasyonun yüzde 8,5'e inmesini bekliyoruz
Uyuşturucu baskınında saldırıya uğrayan astsubay şehit oldu
Uyuşturucu baskınında saldırıya uğrayan astsubay şehit oldu
Eskişehir'de iki yelkenkanadın çarpışması sonucu bir pilot öldü
Eskişehir'de iki yelkenkanadın çarpışması sonucu bir pilot öldü
Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan şüpheli tutuklandı
Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan şüpheli tutuklandı
İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

AÖL Kayıtları Ne Zaman Bitecek?

Açık lise 2023-2024 1. dönem kayıt takvimi

  1. Geçtiğimiz günlerde başlayan AÖL kayıt işlemleri, birçok öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. MEB tarafından belirlenen tarihlerde kayıtlarını tamamlayacak olan öğrencilerin, kayıt işlemi sonrası sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. İşte, 2023-2024 Açık Lise kayıtları hakkında son bilgiler...

    Geçtiğimiz günlerde başlayan AÖL kayıt işlemleri, birçok öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. MEB tarafından belirlenen tarihlerde kayıtlarını tamamlayacak olan öğrencilerin, kayıt işlemi sonrası sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. İşte, 2023-2024 Açık Lise kayıtları hakkında son bilgiler...

  2. AÖL YENİ DÖENM KAYIT TAKVİMİ Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini resmi internet adresi üzerinden paylaştı. Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuruları http://aol.meb.gov.tr/ adresinde belirtilen tarihler arasında yapılacak. MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

    AÖL YENİ DÖENM KAYIT TAKVİMİ Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini resmi internet adresi üzerinden paylaştı. Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuruları http://aol.meb.gov.tr/ adresinde belirtilen tarihler arasında yapılacak. MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

  3. KAYIT TAKVİMİ DUYURUSU MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Örgün öğretim çağında olup Açık Öğretim Lisesi'ne geçmek isteyen öğrencilerden; 2023/30 sayılı genelge kapsamında Örgün Ortaöğretim Kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrencilerin açık öğretim liselerine geçişlerine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme işlemleri kayıtlı bulundukları eğitim kurumunca, 2023/30 sayılı genelgenin diğer maddeleri kapsamında olan öğrencilerin ise kayıtlı bulundukları okulun bağlı olduğu il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca; 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yüzyüze yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi 2023-1 Dönem sınavına biyometrik resimli sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler alınmayacak olup; öğrencilerimizin biyometrik fotoğraflarını en yakın halk eğitimi merkezleri aracılığı ile bilgi yönetim sistemine yükletmeleri gerekmektedir." denildi.

    KAYIT TAKVİMİ DUYURUSU MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Örgün öğretim çağında olup Açık Öğretim Lisesi'ne geçmek isteyen öğrencilerden; 2023/30 sayılı genelge kapsamında Örgün Ortaöğretim Kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrencilerin açık öğretim liselerine geçişlerine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme işlemleri kayıtlı bulundukları eğitim kurumunca, 2023/30 sayılı genelgenin diğer maddeleri kapsamında olan öğrencilerin ise kayıtlı bulundukları okulun bağlı olduğu il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca; 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yüzyüze yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi 2023-1 Dönem sınavına biyometrik resimli sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler alınmayacak olup; öğrencilerimizin biyometrik fotoğraflarını en yakın halk eğitimi merkezleri aracılığı ile bilgi yönetim sistemine yükletmeleri gerekmektedir." denildi.