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2024'Te Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor?

İşte Diyanet'in açıkladığı kandil tarihleri

  1. İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar, gelecek yılda Müslümanlar tarafından idrak edilecek. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç ayların, 2024 başlama tarihi merak konusu oldu. İşte, 2024 üç aylar başlangıç tarihi...

    İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar, gelecek yılda Müslümanlar tarafından idrak edilecek. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç ayların, 2024 başlama tarihi merak konusu oldu. İşte, 2024 üç aylar başlangıç tarihi...

  2. 2024'TE ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

    2024'TE ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

  3. 2024 KANDİL TAKVİMİ Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek. Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

    2024 KANDİL TAKVİMİ Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek. Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

  4. 2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ <br> 11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili <br> 12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı <br> 6 Şubat Salı: Mirac Kandili <br> 24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili <br> 11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı <br> 5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi <br> 9 Nisan Salı: Arefe <br> 10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün) <br> 11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün) <br> 12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün) <br> 15 Haziran Cumartesi: Arefe <br> 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün) <br> 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün) <br> 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün) <br> 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün) <br> 7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı <br> 16 Temmuz Salı: Aşure Günü <br> 14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

    2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
    11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
    12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
    6 Şubat Salı: Mirac Kandili
    24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
    11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
    5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
    9 Nisan Salı: Arefe
    10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
    11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
    12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
    15 Haziran Cumartesi: Arefe
    16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
    17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
    18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
    19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
    7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
    16 Temmuz Salı: Aşure Günü
    14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili