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Neuralink Onay Aldı: Beynine Çip Taktırmak İsteyen İnsanlar Aranıyor!

Neuralink onay aldı: Beynine çip taktırmak isteyen insanlar aranıyor!

  1. Elon Musk'ın Neuralink şirketinin beyin implantı denemesi için insan alımı onaylandı. Şirket, bağımsız inceleme kurulundan yeşil ışık aldıktan sonra deneysel cihazını test edecek felçli insanlar arıyor.

    Elon Musk'ın Neuralink şirketinin beyin implantı denemesi için insan alımı onaylandı. Şirket, bağımsız inceleme kurulundan yeşil ışık aldıktan sonra deneysel cihazını test edecek felçli insanlar arıyor.

  2. Milyarder girişimci Elon Musk'ın beyin çipi girişimi Neuralink Salı günü yaptığı açıklamada, felç hastalarına yönelik beyin implantının ilk insan denemesi için işe alımlara başlamak üzere bağımsız bir inceleme kurulundan onay aldığını söyledi.

    Milyarder girişimci Elon Musk'ın beyin çipi girişimi Neuralink Salı günü yaptığı açıklamada, felç hastalarına yönelik beyin implantının ilk insan denemesi için işe alımlara başlamak üzere bağımsız bir inceleme kurulundan onay aldığını söyledi.

  3. Servikal omurilik yaralanması veya amiyotrofik lateral skleroz nedeniyle felç geçirenlerin çalışmaya katılabileceği belirtildi, ancak tamamlanması yaklaşık altı yıl sürecek olan denemeye kaç katılımcının kaydedileceği açıklanmadı.

    Servikal omurilik yaralanması veya amiyotrofik lateral skleroz nedeniyle felç geçirenlerin çalışmaya katılabileceği belirtildi, ancak tamamlanması yaklaşık altı yıl sürecek olan denemeye kaç katılımcının kaydedileceği açıklanmadı.

  4. Reuters'in aktardığı bilgilere göre, çalışmada beynin hareket etme niyetini kontrol eden bir bölgesine cerrahi olarak bir beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) implantı yerleştirmek için bir robot kullanılacağını belirten Neuralink, ilk hedeflerinin insanların yalnızca düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

    Reuters'in aktardığı bilgilere göre, çalışmada beynin hareket etme niyetini kontrol eden bir bölgesine cerrahi olarak bir beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) implantı yerleştirmek için bir robot kullanılacağını belirten Neuralink, ilk hedeflerinin insanların yalnızca düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

  5. Mevcut ve eski çalışanlara göre, daha önce cihazını 10 hastaya implante etmek için onay almayı uman şirket, kurumun güvenlik endişelerini dile getirmesinin ardından ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile daha az sayıda hasta için pazarlık yapıyordu. FDA'nın nihayetinde kaç hastaya onay verdiği bilinmiyor.

    Mevcut ve eski çalışanlara göre, daha önce cihazını 10 hastaya implante etmek için onay almayı uman şirket, kurumun güvenlik endişelerini dile getirmesinin ardından ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile daha az sayıda hasta için pazarlık yapıyordu. FDA'nın nihayetinde kaç hastaya onay verdiği bilinmiyor.

  6. Musk'ın Neuralink için büyük hedefleri var ve obezite, otizm, depresyon ve şizofreni gibi durumları tedavi etmek için çip cihazlarının hızlı cerrahi yerleştirmelerini kolaylaştıracağını söylüyor.

    Musk'ın Neuralink için büyük hedefleri var ve obezite, otizm, depresyon ve şizofreni gibi durumları tedavi etmek için çip cihazlarının hızlı cerrahi yerleştirmelerini kolaylaştıracağını söylüyor.

  7. Mayıs ayında şirket, hayvan deneylerini ele alış biçimi nedeniyle zaten federal inceleme altındayken, ilk insan-içi klinik deneyi için FDA'dan izin aldığını açıkladı.

    Mayıs ayında şirket, hayvan deneylerini ele alış biçimi nedeniyle zaten federal inceleme altındayken, ilk insan-içi klinik deneyi için FDA'dan izin aldığını açıkladı.

  8. Uzmanlara göre, BCI cihazının insan kullanımı için güvenli olduğu kanıtlansa bile, girişimin ticari kullanım iznini alması potansiyel olarak on yıldan fazla sürecektir.

    Uzmanlara göre, BCI cihazının insan kullanımı için güvenli olduğu kanıtlansa bile, girişimin ticari kullanım iznini alması potansiyel olarak on yıldan fazla sürecektir.

  9. Şirketin eski çalışanları hayvanlar üzerinde yapılan deneyler hakkında, cihazın domuzlara yanlış pozisyonda yerleştirildiğini ve bunun da hayvanların ölümüne neden olduğunu söyledi.

    Şirketin eski çalışanları hayvanlar üzerinde yapılan deneyler hakkında, cihazın domuzlara yanlış pozisyonda yerleştirildiğini ve bunun da hayvanların ölümüne neden olduğunu söyledi.