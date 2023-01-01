Neuralink Onay Aldı: Beynine Çip Taktırmak İsteyen İnsanlar Aranıyor!

Reuters'in aktardığı bilgilere göre, çalışmada beynin hareket etme niyetini kontrol eden bir bölgesine cerrahi olarak bir beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) implantı yerleştirmek için bir robot kullanılacağını belirten Neuralink, ilk hedeflerinin insanların yalnızca düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etmelerini sağlamak olduğunu söyledi.